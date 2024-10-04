Проблема с новым ПО коснулась моделей серий Galaxy S10 и Galaxy Note 10.

На 9to5Google сообщается, что обновление, которое Samsung выпускает в течение последних нескольких дней, приводит к тому, что устройства серий Galaxy S10 и Galaxy Note 10 становятся "кирпичами". Издание также обнаружило, что некоторые пользователи сообщают о той же проблеме с моделями Galaxy M51 и A90. После загрузки обновления устройства застревают в цикле загрузки и больше полностью не включаются.

На затронутых устройствах можно выполнить сброс настроек до заводских для восстановления функциональности, но это не идеальное решение. Это должно сделать телефон пригодным для использования, но любые данные, которые еще не были сохранены, будут потеряны.

Поддержка программного обеспечения для старых моделей может стать проблемой для любого производителя оборудования. Galaxy S10 и Galaxy S10+ выпускались пять лет назад, и это возраст, когда компании могут прекратить предоставлять регулярные обновления.