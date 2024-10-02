Чип Exynos 2400e является пониженной версией Exynos 2400, но он почти не уступает A18 от Apple.

Samsung использовала Exynos 2400e в Galaxy S24 FE, чтобы снизить производственные затраты. Новый чип собственной разработки представляет собой слегка пониженную версию Exynos 2400, используемого в Galaxy S24 и Galaxy S24+. Было обнаружено, что Samsung не сильно срезал производительность. Тест показал, что Exynos 2400e превосходит чип A18 iPhone 16 Plus по производительности трассировки лучей.

В одноядерном тесте ЦП Geekbench 6 Exynos 2400e набрал 2146 баллов, а Exynos 2400 в Galaxy S24+ — 2201 балл. В многоядерном тесте ЦП Exynos 2400e набрал 6711 баллов, а Exynos 2400 — 6926 баллов. Таким образом, Exynos 2400e оказался всего на 2,5% медленнее в одноядерном тесте и на 3,2% медленнее в многоядерном тесте.

Что касается обработки графики, Exynos 2400e набрал 3870 баллов в тесте 3DMark Wild Life Extreme GPU при разрешении 4K. Для сравнения, чип Exynos 2400 в Galaxy S24+ набрал 4365 баллов, а чип A18 в Apple iPhone 16 Plus набрал 4029 баллов. Это делает Exynos 2400e на 12% медленнее Exynos 2400 и на 4% медленнее Apple A18.

В тесте 3DMark Solar Bay, который проверяет производительность трассировки лучей устройства, Exynos 2400e набрал 8242 балла. Exynos 2400 набрал 8743 балла, а Apple A18 набрал 6691 балл. Это делает Exynos 2400e примерно на 6% медленнее Exynos 2400 и на 23% быстрее Apple A18.

Несмотря на то, что Galaxy S24e на $150 дешевле iPhone 16 Plus, он показал себя превосходно. Он всего на 4% медленнее в общих тестах GPU и более чем на 23% быстрее в трассировке лучей. По сравнению с чипом Exynos 2400 в Galaxy S24+, Galaxy S24 FE, по-видимому, менее чем на 5% медленнее в тестах CPU, на 12% медленнее в тестах растеризации GPU и на 6% медленнее в тестах трассировки лучей GPU.

Результаты тестов говорят о том, что большинство людей не заметят никакой разницы в производительности между Galaxy S24 FE и Galaxy S24/S24+ в повседневных задачах или играх.