Google купила стартап Character.AI ради его руководителя Ноама Шазира.

Сообщается, что Google потратила ошеломляющую сумму в 2,7 миллиарда долларов, чтобы вернуть эксперта по искусственному интеллекту Ноама Шазира, бывшего сотрудника, который покинул компанию в 2021 году, чтобы начать свое дело.





Ноам Шазир, важная фигура в ранних усилиях Google в ласти ИИ, покинул компанию, чтобы запустить Character.AI, стартап, который позволяет пользователям взаимодействовать с чат-ботами, представляющими известных личностей и вымышленных персонажей. Хотя Google официально заявила, что огромная сумма предназначалась для лицензирования технологии стартапа, сообщения The Wall Street Journal предполагают, что возвращение Шазира стало основной причиной сделки на 2,7 миллиарда долларов.

Эти огромные инвестиции подчеркивают стремительно растущие расходы, которые технологические компании готовы нести, чтобы заполучить лучших специалистов в области ИИ. Как заметил директор Стэнфордской лаборатории ИИ Кристофер Мэннинг: «Ноам, несомненно, отличный человек в этой области. Но разве он в 20 раз лучше других?» Это мнение отражает более широкую дискуссию о том, оправданы ли столь высокие расходы на индивидуальную экспертизу.

Влияние Шазира на ИИ неоспоримо. Статья 2017 года, соавтором которой он был, признана основополагающей работой в разработке больших языковых моделей, основного компонента современных систем ИИ. В своем профиле LinkedIn Шазир с гордостью заявляет: «Я изобрел большую часть текущей революции в больших языковых моделях», подчеркивая свою центральную роль в этой области.

Шазир покинул Google после того, как компания решила не выпускать чат-бота по имени Мина из-за проблем безопасности. По иронии судьбы, всего год спустя OpenAI запустила ChatGPT, обозначив упущенную возможность для Google на растущем рынке чат-ботов. Теперь Шазир возвращается в Google в рамках соглашения компании с Character.AI , где он получил сотни миллионов долларов от своей доли в стартапе, согласно источникам WSJ.

Миллиардный шаг Google — не единичный случай. Другие технологические гиганты делают похожие ходы, чтобы заполучить ведущих исследователей ИИ. Например, Amazon заключила лицензионное соглашение о найме топ-менеджеров стартапа ИИ Adept в июне 2024 года. Эта спешка с захватом рынка обусловлена верой в то, что конкурентное преимущество в области ИИ определит будущее технологических инноваций.





Однако эти инвестиции вызвали опасения. Экологические издержки эксплуатации систем ИИ и неопределенность относительно полного потенциала технологии заставили некоторых инвесторов усомниться в устойчивости этих огромных расходов.