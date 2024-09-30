По данным CoinSwitch и CoinDCX, стоимость BTC в понедельник, 30 сентября, составила около 65 734 долларов США.

Криптовалютный рынок продемонстрировал смешанные настроения в понедельник, 30 сентября, при этом почти равное количество криптовалют показало рост и падение. Биткоин упал на 1,94 процента на международных биржах за последние 24 часа. Несмотря на это падение, ведущая криптовалюта держалась близко к отметке в $65 000, торгуясь на уровне $64 452, согласно CoinMarketCap.

Однако в Индии BTC пережил немного более резкое падение, более чем на два процента, при этом его стоимость на таких платформах, как CoinSwitch и CoinDCX, колеблется около $65 734.

Ether зафиксировал падение цены на 1,52 процента на мировых биржах за последние 24 часа. На момент написания статьи, ETH торговался по $2630 по данным CoinMarketCap. На индийских биржах ETH зафиксировал потерю около 1,20 процента до $2661, показал криптотрекер цен Gadgets360.

«Позитивные настроения вокруг Bitcoin остаются сильными, и ожидается, что он сохранит импульс. BTC официально сформировал более высокий максимум, ключевой бычий индикатор. ETH восстановился выше 50 EMA на дневном графике, сигнализируя о бычьем сдвиге. Исторически четвертый квартал был самым бычьим периодом, и аналогичная тенденция ожидается в этом цикле», — сообщила команда рынков CoinDCX Gadgets360, комментируя состояние рынка.

Tether, Cardano, Tron, Avalanche, Chainlink и Polkadot в понедельник понесли убытки наряду с Bitcoin и Ether. Stellar, Cronos, Cosmos, Polygon и Bitcoin SV также зарегистрировали падение цен.

Общая оценка рынка криптовалют упала на 1,70 процента за последние 24 часа. При этом оценка сектора достигла $2,27 трлн, согласно CoinMarketCap. С другой стороны, криптовалюты, которым удалось зафиксировать рост, включают Binance Coin, Solana , Ripple, Dogecoin и Shiba Inu. Небольшую прибыль также зафиксировали Near Protocol, Leo, Dia, Dogefi, Bitcoin Hedge и Nano Dogecoin.

По мнению аналитиков рынка, в ближайшие дни рынок криптовалют восстановится. «Поскольку инвесторы диверсифицируют свои портфели, мы можем стать свидетелями начала более масштабного восстановления в криптопространстве. Тенденции, которые мы наблюдаем, такие как возобновление интереса к спотовым ETF Ethereum, которые недавно зафиксировали вторую лучшую неделю с момента запуска, сигнализируют о потенциальном изменении динамики рынка», — сказал Авинаш Шехар, соучредитель и генеральный директор Pi42, в интервью Gadgets360.