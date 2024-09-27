Астрономы предполагают, что на планете Церера, расположенной в поясе астероидов, может существовать жизнь.

Исследования по разгадке тайн Солнечной системы, возможно, нашли новый луч надежды в поисках внеземной жизни: ученые обнаружили присутствие органических молекул, необходимых для жизни на карликовой планете в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером. Это открытие дало возможность предположить, что океаны глубоко внутри планеты Церера могут стать пригодной для жизни средой.

Исследование, проведенное командой под руководством Марии Кристины Де Санктис, основано на данных, полученных во время миссии НАСА Dawn в 2012 году.

Открытие алифатических органических химических веществ, распространившихся на площади в сотни квадратных километров вокруг кратера Эрнутет на Церере, вызвало ажиотаж в научном мире. Считается, что эти органические молекулы должны были появиться на поверхности относительно недавно, поскольку они очень чувствительны к космическому излучению.

Моделируя химический состав Цереры в лабораторных условиях, исследовательская группа попыталась определить, как долго органические материалы из кратера Эрнутет находились на поверхности.

Чтобы имитировать процесс, называемый «космическим травлением», смесь подвергли воздействию сильного ультрафиолетового излучения и быстродвижущихся ионов. Результаты показали, что алифатические соединения не могут противостоять радиации в течение длительного времени, даже если их смешивать с защитными глинистыми веществами. Это означает, что углеводороды вокруг кратера Эрнутет могли подняться на поверхность за последние 10 миллионов лет.

Одним из наиболее поразительных результатов исследования является возможность того, что эти органические молекулы могли образоваться глубоко внутри Цереры. Большинство симуляций показывают, что органика не переносится кометами или астероидами меньшего размера, а образуется в результате геологических процессов на Церере. Это говорит о том, что глубокие океаны Цереры могут представлять собой динамическую среду, позволяющую формироваться и развиваться органическим молекулам в течение как минимум нескольких сотен миллионов лет.