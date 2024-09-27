Представлены новые аккумуляторы, способные преобразить мир электромобилей и всех носимых устройств.

Швейцарский лидер в области накопления энергии Leclanché SA представил достижение в мире литий-ионных аккумуляторов, выпустив XN50 — первый в мире аккумуляторный элемент, в котором в качестве активного анода используется материал на основе ниобия.

«Компания «рада объявить о запуске первой в мире коммерческой литий-ионной ячейки XNO», — сказал Пьер Блан, генеральный директор Leclanché. Он подчеркнул, что XNO находится на пути к замене ее текущей технологии литий-титанат-оксида (LTO).

«Оно дополнит наше текущее предложение G/NMC в качестве решения для быстрой зарядки аккумуляторов для тяжелых условий эксплуатации», — добавил он.

Эта новая технология батареи XN50 объединяет передовые материалы от Echion Technologies из Кембриджа, мирового лидера в области активных анодных материалов на основе ниобия. XN50 была разработана путем тщательного тестирования продукта для удовлетворения высоких требований рынка, и, по словам Лекланше, новая батарея обеспечивает на 50% лучшую плотность энергии, чем технология LTO, сохраняя при этом возможность быстрой зарядки — ключевые преимущества для отраслей, работающих в экстремальных условиях.

Еще раз демонстрируя свою долговечность, ячейка XN50 от Leclanché может выдерживать более 10 000 циклов заряда-разряда с минимальной потерей мощности, демонстрируя всего лишь 3%-ное снижение емкости за весь срок службы. Кроме того, рост сопротивления XN50 составил всего 15% после 1000 высокоскоростных циклов заряда при 45°C (113°F).

С точки зрения устойчивости, XN50 включает в себя формулу катода на водной основе без ПФАС, что снижает воздействие на окружающую среду и повышает его привлекательность для компаний, стремящихся сократить свой углеродный след. Исследование Гентского университета выявило на 51% более низкий потенциал глобального потепления при сравнении материалов XNO, используемых в XN50, с традиционными анодными материалами, что является важной вехой в решениях для зеленой энергетики.

Жан де Ла Верпийер, генеральный директор Echion Technologies, сказал: «Аккумуляторная батарея Leclanché устанавливает новый стандарт для сверхмощных литий-ионных аккумуляторов». Он выразил восхищение приверженностью швейцарской компании, заявив, что ее «исключительная целеустремленность, упорный труд и опыт» стали ключом к этому успеху.

XN50 разработан для широкого спектра промышленных применений, включая аккумуляторные электропоезда и гибридные поезда, карьерные самосвалы, электробусы с возможностью подзарядки и тяжелый промышленный транспорт. Лекланше и Эшион с нетерпением ждут масштабного развертывания батареи, а Верпийер говорит: «Мы с нетерпением ждем масштабного использования XN50 в полевых условиях».

Запатентованные материалы XNO компании Echion, защищенные тринадцатью международными патентами, производятся тысячами тонн в год, что свидетельствует об их готовности к глобальному коммерческому использованию.

Ранее в этом году компания Echion завершила раунд финансирования серии B, получив 35 миллионов долларов США на ускорение широкого внедрения технологии XNO в реальных приложениях.