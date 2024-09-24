Линейка Redmi Note 14 Pro дебютирует на международном рынке через несколько месяцев.

Redmi представит серию Note 14 Pro 26 сентября на специальном мероприятии в Китае, а перед этим в сеть просочились предполагаемые технические характеристики одноименного телефона Redmi Note 14 Pro.

Сообщается, что он будет оснащен чипсетом Snapdragon 7s Gen 3, 8/12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128/256/512 ГБ хранилища UFS 3.1, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1220x2712, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, а также аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.









Телефон будет иметь 50-мегапиксельную основную заднюю камеру, по бокам от которой будут 12-мегапиксельная камера (скорее всего, сверхширокоугольная) и 2-мегапиксельная камера (макро или датчик глубины). Для селфи выдадут 16-мегапиксельную камеру. Телефон имеет сертификат IP68 по защите от пыли и воды и весит 190 г.









Изображения, приведенные выше, являются официальными и были предоставлены самой Redmi для создания ажиотажа и предвкушения перед запуском. Дизайн задней части значительно изменился по сравнению с поколением Redmi Note 13.

Хотя запуск 26 сентября состоится только в Китае, линейка Redmi Note 14 Pro дебютирует на международном рынке через несколько месяцев.