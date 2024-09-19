Samsung Electronics уже не в первый раз судится с Mojo Mobility.

Samsung Electronics и калифорнийский стартап Mojo Mobility снова столкнулись в зале суда. Однако на этот раз Samsung проиграла дело. Окружной суд США по Восточному округу Техаса постановил, что Samsung нарушила пять патентов Mojo Mobility, связанных с технологиями беспроводной зарядки.

Суд обязал Samsung выплатить Mojo Mobility более $192 млн за нарушение патентных прав. Первоначально, в январе, присяжные первого судебного разбирательства заявили, что Samsung должна выплатить $67,5 млн и текущие роялти в размере $1,50 за каждый телефон Galaxy, который нарушает патенты Mojo Mobility.

Однако судья распорядился провести повторное судебное разбирательство, поскольку результаты первого судебного разбирательства были сочтены недостоверными из-за путаницы присяжных в определениях «текущих гонораров » и «единовременных гонораров» (по данным The Global Legal Post ).

Согласно определениям, предложенным Международным обществом руководителей по лицензированию , текущие роялти подразумевают, что чем больше вы используете что-либо, например патент, тем больше вам придется платить, в то время как единовременные роялти предполагают выплату одной и той же суммы независимо от того, как часто вы используете патент.

Хотя теперь Samsung придется заплатить колоссальную сумму в 192 доллара за нарушение пяти патентов Mojo Mobility, стоит отметить, что эти две компании уже встречались в суде.

По словам Стивена Поллингера, директора из Остина, взаимодействие между Samsung и Mojo Mobility длится уже более десяти лет. Он также добавил, что Samsung поднимала юридические вопросы.

В 2022 году Mojo Mobility подала иск о нарушении патентных прав против Samsung, утверждая, что корейский технологический гигант нарушил ее патенты на технологию беспроводной зарядки. Компания заявила, что Samsung использовала ее запатентованные технологии беспроводной зарядки с 2016 года для устройств, включая телефоны Galaxy, умные часы и другие.

В 2023 году Samsung подала иск о признании патента недействительным против Mojo Mobility. Однако, похоже, что компания не смогла оспорить дело Mojo Mobility.

Samsung выступила против действительности патентов в восемнадцати межсторонних петициях по пересмотру (IPR). Однако, по словам Поллингера, «основываясь на подробных возражениях Mojo Mobility против этих петиций по IPR, PTAB (Патентный суд и апелляционный совет) отклонил 15 из 18 петиций по IPR, поданных против пяти патентов, по которым был проведен суд присяжных».

Компания Mojo Mobility утверждает, что сосредоточилась на разработке беспроводной зарядки и владеет уникальной запатентованной технологией Near Field Power, которая позволяет осуществлять беспроводную зарядку без определения местоположения и одновременно питать несколько устройств.