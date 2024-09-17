Hyundai Ioniq 5 N имитирует вождение спортивного автомобиля с ДВС.

Hyundai Ioniq 5 N, похоже, является самым «горячим» электромобилем, выпущенным на сегодняшний день, с его имитацией звуков выхлопа и псевдо трансмиссией, которые призваны имитировать ощущения от традиционного «горячего» хэтчбека с двигателем внутреннего сгорания.

С другой стороны, Tesla Model 3 Performance недавно обновилась и стала одним из лучших электромобилей по разгону в своем классе. Так что же произойдет, если кто-то столкнет эти два автомобиля друг с другом в гонке на скорость?

Мэт Уотсон из Carwow решил протестировать Ioniq 5 N против Tesla Model 3 Performance. Это интересная пара, поскольку, хотя у Hyundai гораздо больше лошадиных сил, а Tesla намного легче.

Итак, в начале теста явного фаворита нет. В первой гонке Tesla быстрее на старте, но Hyundai догоняет и побеждает в конце.

Второй заезд начался очень похоже, но Ioniq 5 N не смог догнать соперника из-за худшего старта, чем у Model 3. Третий заезд закончился быстрее всех, и Hyundai опередил Tesla всего на немного: оба показали время 11,3 секунды на четверти мили с места.

В гонках накатом с 48 км/ч Hyundai определенно быстрее с самого начала, так что тенденция ясна. У Model 3 лучшее ускорение на низких скоростях, но Ioniq 5 N побеждает с увеличением скорости и расстояния. И это верно только если вы не используете фальшивую трансмиссию, в этом случае Tesla выигрывает, поскольку Ioniq 5 N приходится ограничивать мощность, чтобы создать эффект фальшивого переключения передач.