Новая батарея будет установлена на 80 различных моделях автобусов.

CATL, ведущий мировой производитель аккумуляторов, представил новую батарею, разработанную специально для электробусов. Эта новая батарея может похвастаться замечательным 15-летним сроком службы или ошеломляющими 1,5 миллионами км.

Названный CATL Tectrans Bus Edition, этот революционный аккумулятор также заявляется с самой высокой плотностью энергии в секторе — 175 Вт·ч/кг. Это означает, что автобусы могут ездить дальше на одной зарядке, что повышает их эффективность и практичность.

На автобус Tectrans Bus Edition распространяется гарантия сроком на 10 лет или 1 000 000 км, что гарантирует операторам надежность и производительность автобуса в течение длительного времени.

Новая батарея была разработана для того, чтобы выдерживать суровые условия ежедневной работы автобуса. Она имеет класс защиты IP69, что означает, что она полностью пыленепроницаема и может выдерживать струи воды под высоким давлением и высокой температурой. Фактически, она может выдерживать погружение в воду на срок до 72 часов, что делает ее исключительно устойчивой к сложным погодным условиям.

CATL объявила, что Tectrans Bus Edition скоро поступит в массовое производство. Компания уже заключила партнерские соглашения с 13 производителями транспортных средств, включая таких крупных игроков, как Yutong Bus, Golden Dragon и Dongfeng Motor. Впечатляет то, что аккумулятор планируется использовать в 80 различных моделях автобусов, что демонстрирует его широкую применимость.

Это значительный шаг вперед для CATL, которая уже занимает 37,6% мирового рынка в отрасли аккумуляторов для транспортных средств. Компания активно расширяет свое присутствие на рынке аккумуляторов для коммерческих транспортных средств, и Tectrans Bus Edition является доказательством ее амбиций.

Поскольку города по всему миру продолжают использовать электрические автобусы как более чистый и устойчивый вариант транспорта, новая батарея CATL, несомненно, сыграет решающую роль в ускорении этого перехода.