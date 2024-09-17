Samsung внимательно следит не только за характеристиками своих новых смартфонов, но и за дизайном.

На X/Twitter @UniverseIce утверждает, что Galaxy S25 Ultra будет иметь рамки на 0,2 мм тоньше, чем Galaxy S24 Ultra, что делает рамки на грядущем телефоне тоньше, чем на iPhone 16 Pro Max

Две модели Pro в линейке, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, имеют чрезвычайно тонкие рамки, тоньше, чем у предыдущих моделей и смартфонов серии Galaxy S24 от Samsung. В связи с этим Samsung подверглась большой критике.

Инсайдер также показал новый рендер Galaxy S25 Ultra. На последнем фото телефон выглядит точно так же, как и на предыдущих слитых фотографиях, демонстрируя дисплей с более закругленными углами, чем у предшественника.

Ожидается, что Galaxy S25 Ultra будет иметь 6,9-дюймовый дисплей, такой же, как у iPhone 16 Pro Max. Однако благодаря более тонким рамкам телефон должен быть немного короче и уже, что сделает его более удобным для удержания в руке.

К сожалению, информации о размере рамки Galaxy S25 и Galaxy S25+ нет. Надеюсь, мы узнаем эти подробности по мере приближения следующего мероприятия Galaxy Unpacked, которое должно состояться в феврале 2025 года.

Что касается других характеристик Galaxy S25 Ultra, то, как сообщается, он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной памяти, улучшенными камерами , оболочкой One UI 7.1 на базе Android 15, возможностью подключения к спутниковой связи и улучшенными характеристиками зарядки .