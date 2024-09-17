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Novatron представила технологию осесимметричных тандемных зеркал для стабильного удержания плазмы
Новая конструкция термоядерного реактора обещает беспрецедентную стабильность плазмы

Novatron, частная компания, занимающаяся развитием термоядерной энергетики, добивается значительных успехов, расширяя границы ядерного синтеза с помощью своей инновационной технологии осесимметричных тандемных зеркал (ATM).

Недавно представленная технология ATM от Novatron представляет собой прорыв в преодолении этих препятствий. По словам компании, «новая инновационная конструкция реактора Novatron — это новое решение для стабильного удержания плазмы и значительный шаг к производству термоядерной энергии».

В основе технологии Novatron лежит концепция машины с магнитным зеркалом, которая использует два больших магнита для захвата плазмы в мощном магнитном поле, отбрасывая ее вперед и назад, как мяч в комнате с зеркалами. Магнитные зеркала обладают рядом преимуществ, включая низкую стоимость, непрерывную работу и эффективную подачу топлива. Одной из их основных сильных сторон является их способность достигать высокого «бета» или давления плазмы, используя относительно слабые магнитные поля, что делает процесс более экономически эффективным. Однако традиционные магнитные зеркала страдают от двух основных проблем: нестабильности, когда плазма вырывается из ловушки, и короткого времени удержания, что не позволяет плазме оставаться горячей и плотной достаточно долго для протекания реакций синтеза. 

Решение этих проблем от Novatron заключается в его конструкции ATM, которая объединяет магнитные зеркала с другой передовой концепцией, известной как «биконические выступы». В то время как магнитные зеркала обеспечивают сильные магнитные поля для ограничения плазмы, биконические выступы помогают стабилизировать плазму внутри реактора. Эта комбинация позволяет ATM от Novatron достичь как улучшенного ограничения, так и внутренней стабильности. Как объясняет компания, «результатом является то, что сверхгорячая плазма стремится достичь своего изначально устойчивого равновесия в центре реактора, создавая стабильный процесс, который может работать непрерывно».

Для подтверждения эффективности этой технологии компания Novatron провела обширное компьютерное моделирование с использованием платформы WarpX. Моделирование показало многообещающие результаты, подтвердив стабильность ATM и продемонстрировав существенное улучшение времени удержания энергии. «Мы провели обширную компьютерную проверку и моделирование стресс-тестов, чтобы подтвердить, что Novatron будет работать так, как и ожидалось, в реальных условиях», — подчеркнула компания. По словам Эрика Одена, соучредителя и председателя Novatron, «наши расчеты также показали, что мы получим улучшение времени удержания энергии в 100 раз по сравнению с традиционными машинами с магнитным зеркалом». 

Путь Novatron к коммерческой термоядерной энергетике структурирован по этапам. Компания намерена разработать свою концепцию термоядерного синтеза в четыре этапа, имея конечной целью проектирование коммерческой термоядерной электростанции, которая сможет поставлять энергию в сеть.

«Концепция термоядерного синтеза Novatron будет разрабатываться в четыре этапа, а конечной целью станет проект коммерческой термоядерной электростанции, готовой поставлять электроэнергию в энергосистему», — заключили в Novatron.

 

#термоядерный реактор #плазма #novatron
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