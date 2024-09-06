Название Razr 50s было замечено в процессе сертификации HDR10+.

Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra появились на мировой арене еще в июне. Однако теперь стало известно, что Motorola уже работает над новым Razr, который будет своего рода частью того же семейства.

Это будет таинственный Razr 50s, который был замечен в процессе сертификации HDR10+. Поскольку это первый раз, когда название этой модели где-либо всплывает, у нас, к сожалению, нет никаких утечек или слухов о спецификациях, о которых можно было бы поговорить.

Однако, учитывая название, которое выбрала Motorola, это вполне может быть еще более доступная версия Razr 50, ключевые характеристики которой были урезаны с целью снижения цены.

Все может даже пойти совершенно наоборот, когда Razr 50s окажется слегка улучшенной версией Razr 50. Надеюсь, скоро появятся слухи и утечки, которые дадут нам лучшее представление о том, чего ожидать.