Однако перед его внедрением все еще необходимо одобрение регулирующих органов.

Tesla опубликовала в X свою дорожную карту на оставшиеся месяцы 2024 года и начало 2025 года, в которой говорится, что Full Self-Driving может быть доступен в Европе и Китае в первом квартале следующего года, если получит надлежащее одобрение от соответствующих регулирующих органов каждого региона.

Руководитель компании Илон Маск ранее заявлял, что ожидает получить разрешение регулирующих органов от регионов к концу года. The Wall Street Journal сообщила в апреле, что власти Китая уже предварительно одобрили запуск программного обеспечения Tesla Full Self-Driving в своей стране. На данный момент не совсем ясно, какова позиция компании по отношению к регулирующим органам Европейского союза.

В ответ на оригинальный пост Маск добавил, что он надеется, что FSD будет одобрен на рынках автомобилей с правым рулем к концу первого квартала или к началу второго квартала следующего года. Поскольку он, по-видимому, говорит о рынках автомобилей с правым рулем в Европе и Китае, то он имеет в виду Великобританию, Гонконг и Макао.

Автопроизводитель также сообщил, что Full Self-Driving станет доступен для Cybertrucks в этом месяце вместе с возможностью Autopark. В октябре Tesla также добавит функции отмены парковки, парковки и движения задним ходом в FSD. Программное обеспечение FSD не является бесплатным, и покупателям придется заплатить, чтобы разблокировать его полуавтономные возможности помощи водителю. В США владельцы Tesla могут купить программное обеспечение напрямую за $8000, хотя они также могут платить абонентскую плату в размере $99 в месяц за контролируемую версию функции.