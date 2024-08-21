Pixel Watch 3 от Google по сути одноразовые

Когда вы думаете о концепции одноразовых часов, в вашем сознании, вероятно, не сразу возникает образ недавно представленных часов Pixel Watch 3 от Google , но по сути это именно то, чем они являются — одноразовый продукт, который полезен, пока он долговечен, и который можно выбросить, как только что-то пойдет не так.

Google сегодня подтвердила, что Pixel Watch 3, как и оба его предшественника, не подлежат ремонту. Так что если у вас возникнут проблемы с вашим устройством, какими бы они ни были, устройство не будет отремонтировано. Вместо этого вам будет предоставлена замена Pixel Watch 3.

Несмотря на все разговоры о том, насколько пригодна для вторичной переработки коробка нового смартфона Pixel, или о том, как производители смартфонов спасают планету в несколько раз, взимая с вас дополнительную плату за зарядное устройство (и отправляя его отдельно в еще большей упаковке), кажется интересным упущением не учитывать, насколько вредна для окружающей среды политика «не подлежит ремонту» в отношении такого электронного устройства.

Неясно, что будет со сломанными часами. Мы все еще надеемся, что они не окажутся на свалке мгновенно, а будут разобраны на части и большая часть их внутренностей будет переработана.

Решением этой проблемы от Google является Preferred Care — программа страхования, доступная в США, которая покрывает случайные повреждения и проблемы, не подпадающие под гарантию, связанные с вашим Pixel Watch 3, за сервисный сбор в размере $49.