Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) - компания занимающаяся исследованиями потребительского рынка, опубликовала очередной отчет по статистике продаж iPad.

Иногда интуитивная логика просто не работает. Показательный пример: вы можете быть склонны считать, что самый дешевый iPad — это самый продаваемый iPad. Но нет. На самом деле все наоборот.

Согласно новому отчету CIRP, самым продаваемым iPad является iPad Pro. Во втором квартале этого года (с апреля по июнь) продажи iPad Pro составили 43% от общего объема продаж iPad, что является лидирующим показателем.

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На втором месте, как вы можете видеть, оказался iPad с долей продаж 35%, а за ним следуют iPad Air с 12% и iPad mini с 10%. По сравнению со вторым кварталом 2023 года доля iPad Pro выросла на 5%, iPad остался на прежнем уровне, в то время как доли iPad Air и iPad mini сократились, уступив место еще большему количеству продаж iPad Pro.

CIRP ожидает, что стабилизация доли рынка iPad произойдет в течение одного-двух кварталов, и именно тогда мы узнаем более определенно, был ли скачок продаж iPad Pro лишь ограниченным временным явлением, исходя из сроков запуска новейшего поколения.