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Произошло первое ДТП с возгоранием Cybertruck и гибелью водителя
Cybertruck уже попадал в сводки новостей связанные с авариями.

Tesla Cybertruck съехал с дороги в Техасе, врезался в водопропускную трубу и загорелся, что и привело к смерти водителя, сообщает KHOU 11 Houston. Это первый смертельный случай с участием нового электрического пикапа Tesla, и он стал причиной расследования со стороны NHTSA (Национального управления безопасностью на автомагистралях), сообщает Reuters. Водитель пока не идентифицирован.

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Неясно, что стало причиной аварии, но она не связана с автопилотом Tesla, поскольку Cybertruck еще не получил эту функцию. Видео с места происшествия показывает, что автомобиль был почти полностью поглощен огнем, что помешало идентифицировать автомобиль и водителя, заявили патрульные Техаса.

Первая зарегистрированная авария Cybertruck произошла в конце прошлого года недалеко от Пало-Альто, без пострадавших и с небольшим ущербом. На данный момент продано около 15 000 автомобилей, поэтому количество сообщений об авариях в последнее время резко возросло. Tesla выпустила четыре отзыва для этого автомобиля, включая один, который мог привести к застреванию педали акселератора.

С момента запуска в ноябре 2023 года Cybertruck критиковали за плохое качество сборки, неисправности и странные дизайнерские решения, такие как «гильотинные» панели кузова, которые считались небезопасными для детей и людей постарше. Его также критиковали за то, что он легко застревал и плохо вел себя на бездорожье, в одном случае его превзошел древний французский Citroën C15.

#cybertruck #авария #дтп
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]+[
11:17
Т.е. то что раньше про летающие БПЛА писали - это всё враки и они только сейчас полетели? ))) Ты из любого пука пытаешься раздуть новость? Не забудь еще про комаров и мух написать, они тоже ведь летаю...
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si-cat
11:17
А ты из палаты тоже пойдёшь? 🤣🤣🤣
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Спецоператор палаты
11:17
В Курской области тоже все по плану идет?
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si-cat
11:16
Методичку обнови: пiд Харькiвим все йде за планом 🤣
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Дарья Одежкина
11:15
Всë там по плану нелегитимного фюрера зе, плановое сокращение тарасиков алкашей
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Спецоператор палаты
11:15
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]+[
11:13
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Спецоператор палаты
11:11
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Дарья Одежкина
11:10
Это тебе твой нелегитимный фюррер такое рассказывает?
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Сергей Алексеев
11:09
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