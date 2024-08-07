Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
X Илона Маска преследует рекламодателей, обвиняя их в бойкоте платформы
Социальная медиа-платформа Илона Маска X во вторник подала в суд на глобальный рекламный альянс и несколько крупных компаний, включая Mars и CVS Health.

X подала иск в федеральный суд Техаса против Всемирной федерации рекламодателей, Unilever и датской компании по возобновляемым источникам энергии Orsted, а также против Mars и CVS Health. 

В иске говорится, что рекламодатели, действуя через инициативу Всемирной федерации рекламодателей под названием «Глобальный альянс за ответственные медиа», коллективно удержали «миллиарды долларов доходов от рекламы» у X (заблокирован в РФ), ранее известного как Twitter.

реклама

В заявлении говорится, что они действовали вопреки своим собственным экономическим интересам, вступив в сговор против платформы, что нарушило антимонопольное законодательство США.

Всемирная федерация рекламодателей, Unilever, Mars, CVS Health и Orsted не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

В заявлении во вторник по поводу иска генеральный директор X Линда Яккарино сказала: «Людям больно, когда рынок идей ограничивается. Ни одна маленькая группа людей не должна монополизировать то, что монетизируется».

 Рекламные доходы X резко упали на несколько месяцев после того, как Маск купил компанию в 2022 году. Некоторые рекламодатели с опаской относились к расходам на рекламу при Маске из-за вопросов и опасений, что их бренды будут появляться рядом с вредоносным контентом, который при предыдущих владельцах мог быть удален.

Рекламная группа запустила инициативу «Ответственные медиа» в 2019 году, чтобы «помочь отрасли решить проблему незаконного или вредоносного контента на цифровых медиаплатформах и его монетизации через рекламу».

Кристин Бартоломью, эксперт по антимонопольному праву и профессор юридического факультета Университета Буффало, сообщила агентству Reuters, что судебные иски, обвиняющие в незаконных бойкотах, могут столкнуться с высокой планкой.

X должен показать, что существовало фактическое соглашение о бойкоте, к которому присоединился каждый рекламодатель, сказала Бартоломью. «Доказать это требование — немалая проблема» в случаях, когда соглашение может быть подразумеваемым, сказала она.

Бартоломью заявила, что даже если дело будет успешным, X не сможет заставить компании тратить доходы от рекламы на платформе. 

Дело было подано в Северном округе Техаса и передано окружному судье США Риду О'Коннору. Округ стал излюбленным местом для консерваторов, подающих иски с целью заблокировать политику администрации Байдена.

В своем иске компания X заявила, что применила стандарты безопасности бренда, сопоставимые со стандартами конкурентов, и которые «соответствуют или превосходят» меры, установленные Глобальным альянсом за ответственные медиа.

В иске говорится, что X стал «менее эффективным конкурентом» в сфере продажи цифровой рекламы. X требует возмещения неопределенного ущерба и судебного постановления против любых дальнейших попыток сговора с целью удержания рекламных средств.

Компания по обмену видео Rumble во вторник подала отдельный антимонопольный иск против Всемирной федерации рекламодателей.

#илон маск #twitter #илон маск twitter #иски
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
5
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
5
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
2
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
2
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
4
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
1
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
3
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Эксперты заметили некоторые странности украинских F-16 и рассказали о ракетах и другом оружии
5
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
3
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
4
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
5
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
+
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
14
Ситуация с подготовкой к выпуску NVIDIA GB200 не так печальна, как может казаться
+
Меркурис: ВСУ может остаться без ракет в случае эскалации на Ближнем Востоке
+

Популярные статьи

"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
163
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
4
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
24
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
1
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
9
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
13
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
3
6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито
31

Сейчас обсуждают

Aleksei Didenko
13:20
А интелу откровенным браком торговать можно?
AMD официально назвала стоимость процессоров новой серии Ryzen 9000: от $279 до $649
DIP48
13:20
Как там потужный контрнаступ 2022 ?))) Про свой пиздеж уже забыли ? Или про то, как рыбок около пирсов Севастополя обещали покормить еще год назад ?)))
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
DIP48
13:17
Укры - чемпионы мира по п..здежу. Они и Москву давно взяли))). Хохлы, вы смешны. По себе судите других, думая, что все такие же идиоты как вы с памятью как у рыбок гуппи
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
DIP48
13:16
И где эти видео ? Опять голое вранье ?
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
Можем повторить
13:16
Вы фсе врете, аря!11
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
DIP48
13:16
Очередные сказки от ципсоты ?))) Что же не около Москвы ? Врать так врать
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
DIP48
13:16
Ципсота не спит ? Очередная потужная перемога очень быстро превращается в полную зраду. Очередное враньё от укров. В п..здеже они просто чемпионы вселенной.)
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
Можем повторить
13:15
ВСУ продвинулось на более чем 10 км вглубь россии до н.п. Леонидово и Александрия.
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
Александр Кононович
13:14
Ну я бы посоветовал России не кукарекать про возвращение исторических земель. Иначе к ней могут прислушаться и потребовать возвращения не исторически русских Кенигсберга, дальнего востока , курил с Са...
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
Можем повторить
13:14
Вот только почему видео появляются с местными жителями, которые опровергают эти слухи, бои тпродолжаются в Курской области
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем