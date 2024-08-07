Социальная медиа-платформа Илона Маска X во вторник подала в суд на глобальный рекламный альянс и несколько крупных компаний, включая Mars и CVS Health.

X подала иск в федеральный суд Техаса против Всемирной федерации рекламодателей, Unilever и датской компании по возобновляемым источникам энергии Orsted, а также против Mars и CVS Health.

В иске говорится, что рекламодатели, действуя через инициативу Всемирной федерации рекламодателей под названием «Глобальный альянс за ответственные медиа», коллективно удержали «миллиарды долларов доходов от рекламы» у X (заблокирован в РФ), ранее известного как Twitter.

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В заявлении говорится, что они действовали вопреки своим собственным экономическим интересам, вступив в сговор против платформы, что нарушило антимонопольное законодательство США.

Всемирная федерация рекламодателей, Unilever, Mars, CVS Health и Orsted не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

В заявлении во вторник по поводу иска генеральный директор X Линда Яккарино сказала: «Людям больно, когда рынок идей ограничивается. Ни одна маленькая группа людей не должна монополизировать то, что монетизируется».

Рекламные доходы X резко упали на несколько месяцев после того, как Маск купил компанию в 2022 году. Некоторые рекламодатели с опаской относились к расходам на рекламу при Маске из-за вопросов и опасений, что их бренды будут появляться рядом с вредоносным контентом, который при предыдущих владельцах мог быть удален.

Рекламная группа запустила инициативу «Ответственные медиа» в 2019 году, чтобы «помочь отрасли решить проблему незаконного или вредоносного контента на цифровых медиаплатформах и его монетизации через рекламу».

Кристин Бартоломью, эксперт по антимонопольному праву и профессор юридического факультета Университета Буффало, сообщила агентству Reuters, что судебные иски, обвиняющие в незаконных бойкотах, могут столкнуться с высокой планкой.

X должен показать, что существовало фактическое соглашение о бойкоте, к которому присоединился каждый рекламодатель, сказала Бартоломью. «Доказать это требование — немалая проблема» в случаях, когда соглашение может быть подразумеваемым, сказала она.

Бартоломью заявила, что даже если дело будет успешным, X не сможет заставить компании тратить доходы от рекламы на платформе.

Дело было подано в Северном округе Техаса и передано окружному судье США Риду О'Коннору. Округ стал излюбленным местом для консерваторов, подающих иски с целью заблокировать политику администрации Байдена.

В своем иске компания X заявила, что применила стандарты безопасности бренда, сопоставимые со стандартами конкурентов, и которые «соответствуют или превосходят» меры, установленные Глобальным альянсом за ответственные медиа.

В иске говорится, что X стал «менее эффективным конкурентом» в сфере продажи цифровой рекламы. X требует возмещения неопределенного ущерба и судебного постановления против любых дальнейших попыток сговора с целью удержания рекламных средств.

Компания по обмену видео Rumble во вторник подала отдельный антимонопольный иск против Всемирной федерации рекламодателей.