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Энергосистема США не справляется с растущим потреблением энергии генеративным ИИ
Даже процессоры с низким энергопотреблением снизят потребление энергии только на 15%.

Стремительное распространение генеративного ИИ оказывает существенное давление на энергосистему и водоснабжение США, в основном из-за потребностей в энергии и охлаждении центров обработки данных, которые способствуют разработке ИИ. По мере развития технологий ИИ по всей стране создаются новые центры обработки данных, которые предоставляют значительную вычислительную мощность, необходимую для обучения и эксплуатации сложных моделей машинного обучения. Эти объекты являются крупными потребителями электроэнергии и воды, что вызывает опасения относительно того, сможет ли сеть удовлетворить растущий спрос.

Экологические последствия ИИ остаются проблемой, если устойчивость не будет интегрирована в его дизайн, даже несмотря на то, что ИИ обладает потенциалом для содействия устойчивости в различных секторах. Для решения этих проблем предпринимаются усилия по повышению энергоэффективности и инвестированию в возобновляемые источники энергии. 

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Например, такие известные технологические компании, как Google, Microsoft, Oracle и Amazon, все чаще используют маломощные процессоры Arm, которые могут сократить потребление энергии в центрах обработки данных на целых 15 процентов. Кроме того, сообщалось, что генеративные модели ИИ работают на чипе ИИ Grace Blackwell от Nvidia, который использует процессоры на базе Arm, потребляющие в 25 раз меньше энергии, чем предыдущие модели.

«Если мы не начнем думать об этой проблеме питания по-другому сейчас, мы никогда не увидим эту мечту», — сказал CNBC Дипти Вачани, глава автомобильного подразделения Arm. Процессоры с низким энергопотреблением этой компании все чаще используются такими крупными компаниями, как Google, Microsoft, Oracle и Amazon, поскольку они могут помочь сократить потребление энергии до 15% в центрах обработки данных. 

Однако существуют разногласия по поводу эффективности этих решений. Создание изображения с помощью ИИ может потребовать столько же энергии, сколько полностью заряженный смартфон, а один запрос ChatGPT использует почти в десять раз больше энергии, чем поиск Google. Негативные последствия для окружающей среды выявляются в недавних отчетах: несмотря на заявления о повышении эффективности, выбросы парниковых газов Google увеличились почти на 50% в период с 2019 по 2023 год, что частично было вызвано потреблением энергии центрами обработки данных. Аналогичным образом выбросы Microsoft увеличились почти на тридцать процентов в период с 2020 по 2024 год, в основном в результате потребления энергии центрами обработки данных.

«Экономия каждой капли энергии будет принципиально иной конструкцией, нежели попытка максимизировать производительность», — сказал Вачани.

Несмотря на постоянные усилия по повышению устойчивости и энергоэффективности ИИ, нынешнее развитие технологии вызывает серьезные опасения относительно ее воздействия на окружающую среду, особенно в отношении потребления воды и электроэнергии центрами обработки данных.

 

#nvidia #сша #arm #генеративный ии #энергосистема
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