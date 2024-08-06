Иск знаменует собой последнюю попытку Маска выступить против стартапа, который он основал в 2015 году.

Последний иск требует судебного определения того, что лицензия OpenAI для Microsoft на использование ее моделей ИИ является недействительной. Маск также утверждает, что языковые модели выходят за рамки партнерства OpenAI с Microsoft.

Поданное в суд Северного округа Калифорнии, исковое заявление похоже на то, которое Маск подал в феврале, а затем отозвал его в июне без каких-либо объяснений, всего за день до того, как судья должен был рассмотреть ходатайство OpenAI об отклонении иска.

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Благоприятное решение может помочь Маску свернуть прибыльное партнерство OpenAI и Microsoft, которая инвестировала в стартап 13 миллиардов долларов в обмен на технологию ИИ, которую он теперь внедряет в своих сервисах.

Благодаря этому сотрудничеству Microsoft стала лидером в стремительно развивающейся гонке с Google за доминирование в сфере генеративного ИИ, однако она также находится под пристальным вниманием регулирующих органов.

В последнем иске утверждается, что как только технология OpenAI начала преобразовывать genAI, Альтман «перевернул историю и начал наживаться».

«OpenAI и Microsoft могут заработать состояние, продавая эту технологию общественности, что было бы невозможно, если бы некоммерческая организация предоставила свой исследовательский и технологический доступ бесплатно, как Альтман неоднократно обещал Маску», — говорится в иске.

Хотя материнская компания OpenAI является некоммерческой организацией, Microsoft инвестировала 13 миллиардов долларов в коммерческую дочернюю компанию фирмы, созданную в 2019 году для финансирования исследований и разработок в области искусственного интеллекта.

В марте OpenAI опровергла заявления Маска, обнародовав электронные письма, из которых следовало, что руководитель Tesla поддерживал планы по созданию коммерческой организации и слиянию, которое сделало бы ее «дойной коровой» Tesla.

После того, как выпуск ChatGPT компанией OpenAI в конце 2022 года произвел фурор во всем мире, Альтман стал одним из самых влиятельных людей в мире, что привело к его отставке и возвращению в компанию в ноябре.