Последний иск требует судебного определения того, что лицензия OpenAI для Microsoft на использование ее моделей ИИ является недействительной. Маск также утверждает, что языковые модели выходят за рамки партнерства OpenAI с Microsoft.
Поданное в суд Северного округа Калифорнии, исковое заявление похоже на то, которое Маск подал в феврале, а затем отозвал его в июне без каких-либо объяснений, всего за день до того, как судья должен был рассмотреть ходатайство OpenAI об отклонении иска.
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Благоприятное решение может помочь Маску свернуть прибыльное партнерство OpenAI и Microsoft, которая инвестировала в стартап 13 миллиардов долларов в обмен на технологию ИИ, которую он теперь внедряет в своих сервисах.
Благодаря этому сотрудничеству Microsoft стала лидером в стремительно развивающейся гонке с Google за доминирование в сфере генеративного ИИ, однако она также находится под пристальным вниманием регулирующих органов.
В последнем иске утверждается, что как только технология OpenAI начала преобразовывать genAI, Альтман «перевернул историю и начал наживаться».
«OpenAI и Microsoft могут заработать состояние, продавая эту технологию общественности, что было бы невозможно, если бы некоммерческая организация предоставила свой исследовательский и технологический доступ бесплатно, как Альтман неоднократно обещал Маску», — говорится в иске.
Хотя материнская компания OpenAI является некоммерческой организацией, Microsoft инвестировала 13 миллиардов долларов в коммерческую дочернюю компанию фирмы, созданную в 2019 году для финансирования исследований и разработок в области искусственного интеллекта.
В марте OpenAI опровергла заявления Маска, обнародовав электронные письма, из которых следовало, что руководитель Tesla поддерживал планы по созданию коммерческой организации и слиянию, которое сделало бы ее «дойной коровой» Tesla.
После того, как выпуск ChatGPT компанией OpenAI в конце 2022 года произвел фурор во всем мире, Альтман стал одним из самых влиятельных людей в мире, что привело к его отставке и возвращению в компанию в ноябре.