Новый комплект «электрических брюк» может увеличить силу ног на 40%.

Компания Skip представила инновационные «электрические брюки» Google X Labs, которые могут увеличить силу ног на 40% или создать ощущение, что вы весите на 14 кг меньше. Этот экзоскелет призван облегчить пешие прогулки и походы. Недавно Skip заключила партнерство с Arc’teryx, известным производителем одежды для активного отдыха, для создания брюк MO/GO (MOuntain/GOat). Эти брюки оснащены гибридным экзоскелетом с серводвигателями в коленных суставах, которые помогают квадрицепсам и подколенным мышцам, увеличивая мощность на 40%. Аккумулятор MO/GO работает более трех часов, помогая подниматься в гору и поддерживая колени на спусках, аналогично рекуперативному торможению в электромобилях. Arc’teryx, с более чем 30-летним опытом в производстве одежды для экстремальных видов спорта, является надежным партнером для Skip.

История Skip началась в подразделении «moonshot» компании Alphabet, материнской компании Google. Проект экзоскелета возглавляла Кэтрин Зеланд, которая после успешных прототипов решила продолжить разработку вне Alphabet. Она собрала 6 миллионов долларов внешнего финансирования и основала независимый стартап Skip Innovations Inc.

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Технология уже помогла многим людям, включая женщину, которая не могла подниматься по лестнице 25 лет, и альпиниста, вернувшегося на вершины с помощью экзоскелета. MO/GO не является медицинским устройством, но разработан для уменьшения усталости мышц и дискомфорта в суставах.