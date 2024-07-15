UTM SE теперь доступен в App Store и вскоре появится в AltStore PAL.

Эмулятор ретро-игр для ПК UTM SE теперь доступен в App Store для iPhone, iPad и Apple Vision Pro. Это первый случай, когда Apple допустила эмулятор ПК для iOS на свою торговую площадку, сообщает The Verge.

UTM SE позволяет запускать классические игры для ПК, но сначала нужно будет либо загрузить готовую виртуальную машину (некоторые из них UTM предлагает бесплатно на своем веб-сайте ), либо создать свою собственную с нуля.

реклама

Apple ранее отклонила UTM SE, но команда, стоящая за приложением, поделилась в соцсети X (заблокирована в РФ), что смогла продвинуться вперед благодаря помощи другого разработчика, поэтому она может соответствовать ограничениям Apple.

Разработчики также заявили, что UTM SE скоро появится и на альтернативном рынке приложений AltStore PAL, что откроет его для пользователей в ЕС. «Респект команде AltStore за помощь и Apple за пересмотр своей политики», — написала команда UTM.