Xiaomi совместно с Disney разработали лимитированный дизайн для Xiaomi Civi 4 Pro.

Xiaomi Civi 4 Pro получит облик принцессы Диснея, вдохновленный Белоснежкой. Устройство ограниченной серии будет выпущено завтра в Китае в 19:00 по пекинскому времени, и мы получили множество подробностей о том, что оно принесет.

Партнерство Xiaomi с Disney распространяется и на упаковку с фиолетовой обложкой с изображением Волшебного зеркала из этой истории. В розничную упаковку входит фиолетовый футляр, поп-сокет, наклейки и карточка.

реклама

Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess limited edition имеет фиолетовую заднюю панель с меняющимися цветами и знаменитое Magic Mirror. Настройка распространяется на сторону программного обеспечения с пользовательской темой Snow White со специальными значками, виджетами, обоями и анимацией зарядки.

Остальные характеристики будут такими же, как у обычного Civi 4 Pro: 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей (FHD+ 120 Гц), чипсет Snapdragon 8s Gen 3, основная камера 50 МП и аккумулятор емкостью 4700 мАч с зарядкой 67 Вт.

Все, что осталось Xiaomi, — это объявить об объемах оперативной памяти/хранилища, ценах и доступности во время завтрашнего объявления.