НАСА рассматривает сценарии противодействия столкновения Земли с астероидами.

Это гипотетический сценарий, который астрономы НАСА проверили с помощью недавнего моделирования, в ходе которого ученые пытались спланировать случай столкновения астероида с вероятностью 72% с Землей всего через 14 лет.

После того, как в апреле теоретический график был представлен группе из почти 100 представителей правительства, НАСА обнаружило, что лучший план, который они разработали для противодействия ужасающему сценарию конца света, имел несколько «пробелов высокого уровня», согласно их презентации.

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В ходе моделирования размеры астероидов варьировались от 60 до 800 метров, наиболее вероятный размер - от 100 до 320 метров.

Чтобы усложнить сценарий, ученые заявили, что надвигающийся астероид прошел за Солнцем, что сделало невозможным наблюдение с Земли в течение как минимум семи месяцев. В этом эксперименте впервые использовались данные миссии НАСА DART (испытание двойного перенаправления астероидов), первой технологии для защиты Земли от потенциальных столкновений с астероидами.

НАСА отмечает в своем сообщении, что применение этой технологии к реальной угрозе потребует «многих лет предварительного планирования», однако испытание стало для агентства способом измерить готовность к потенциальной угрозе со стороны астероида.

«Эти результаты помогут сформировать будущие учения и исследования, чтобы НАСА и другие правительственные учреждения продолжали улучшать готовность планетарной обороны», — сказал Джонсон.