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Tesla сократила 14% рабочей силы с начала 2024 года
Более 19 000 сотрудников было уволено из Tesla с начала года.

В этом году Tesla сократила 14% своей рабочей силы, поскольку производитель электромобилей Илона Маска оказался под ударом из-за все более жесткой конкуренции со стороны китайских компаний по производству электромобилей, а также из-за снижения спроса на его продукцию.

По данным CNBC, по состоянию на пятницу внутренний список адресов электронной почты Tesla насчитывал 121 000 человек — по сравнению с общей численностью сотрудников в 140 473 человек по состоянию на 31 декабря прошлого года. 

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Канал финансовых новостей, принадлежащий Comcast, получил электронное письмо, написанное Маском и адресованное «всем» работникам Tesla, от 17 июня.

«В течение следующих нескольких недель Tesla проведет всестороннюю проверку, чтобы предоставить гранты на опционы на акции за исключительные результаты», — написал Маск в электронном письме, добавив, что опционы будут предоставлены «любому, кто сделает что-то выдающееся для компании».

Маск сообщил сотрудникам в прошлый понедельник, что производитель электромобилей работает над компенсацией на основе акций для высокопроизводительных сотрудников.

Этот план появился всего через несколько дней после того, как Маск получил одобрение акционеров на свой план заработной платы в размере 56 миллиардов долларов, состоящий из опционов на акции, и через два месяца после того, как он объявил о сокращении рабочих мест, которое затронет более 10% глобальной рабочей силы Tesla.

Ранее в этом месяце акционеры Tesla проголосовали за одобрение компенсационного пакета Маска в размере 56 миллиардов долларов, который был признан недействительным судьей штата Делавэр.

Тот же судья, Кэтлин Маккормик, теперь должна еще раз решить, является ли пакет заработной платы законным. В ее январском постановлении говорилось, что совет директоров компании, в который входят брат Маска, а также близкие друзья магната, не действовал «в лучших интересах» Tesla.

Маск решил зарегистрировать компанию Tesla в Техасе. Производитель электромобилей, ранее зарегистрированный в Делавэре, имеет штаб-квартиру в Остине.

В прошлом году прибыль Tesla пострадала из-за агрессивного снижения цен, направленного на оживление спроса и сдерживание конкуренции.

В апреле агентство Bloomberg News сообщило, что Маск пытается сократить 20% штата сотрудников Tesla.

Драматическим шагом Маск уволил всю команду Tesla из 500 человек, возглавлявшую подразделение компании Supercharger.

#tesla #увольнения в tesla
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