В четверг генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что гуманоидные роботы Optimus его компании могут в конечном итоге повысить рыночную стоимость Tesla вдвое.

Илон Маск, назвавший себя «патологически оптимистичным», заявил, что Tesla не просто начинает «новую главу», но и готова создать целую «новую книгу» на ежегодном собрании акционеров 2024 года в Остине, штат Техас. Человекоподобный робот Теслы Оптимус занимает центральное место в этом повествовании.

Представленный танцором в комбинезоне, напоминающем гладкого андрогинного робота, Оптимус дебютировал в 2021 году во время Дня искусственного интеллекта Tesla. В январе Tesla представила демонстрационное видео, в котором роботы Optimus складывают белье. Инженеры-робототехники, однако, раскритиковали демонстрацию за то, что она вводит в заблуждение, поскольку роботы управлялись человеком, а не были автономными.

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На собрании акционеров Маск упустил подробности текущих возможностей Optimus. Он намекает, что эти роботы могут в конечном итоге выполнять такие работы, как уборка, приготовление пищи, работа на сборочных линиях и даже обучение детей, точно так же, как R2-D2 и C-3PO из «Звездных войн». Маск предсказал, что рыночная стоимость Tesla может в конечном итоге достичь 25 триллионов долларов благодаря Optimus.

Выступая перед восторженной публикой на Gigafactory, Маск сообщил, что испытания гуманоидных роботов пройдут на заводах Tesla в 2025 году. Он предсказал, что к 2025 году Tesla будет использовать «более 1000 или несколько тысяч роботов Optimus».

Эти амбициозные оценки типичны для Маска, который имеет опыт выдвижения смелых заявлений, на реализацию которых часто уходит целая вечность. Apple в настоящее время является крупнейшей компанией в мире с точки зрения рыночной капитализации, опережая Microsoft, и Tesla потребуется увеличить свою стоимость примерно в восемь раз, чтобы достичь рыночной капитализации в 25 триллионов долларов.

С оценкой почти в 580 миллиардов долларов на момент закрытия четверга Tesla является десятым по величине бизнесом в индексе S&P 500. Маск заявил, что автономные транспортные средства могут увеличить рыночную капитализацию Tesla до 5-7 триллионов долларов, но он не уточнил временные рамки для этого. достигнув отметки в 25 триллионов долларов.

Прогнозы Маска совпали с прогнозами Кэти Вуд, генерального директора ARK Invest, которая ранее заявляла, что, по ее мнению, акции Tesla могут достичь $2600 к 2029 году из-за нереализованного потенциала компании как коммерческого бизнеса роботакси. По словам Вуда, рыночная стоимость Tesla превышает 8 триллионов долларов.

В ходе ежегодного собрания также было проведено голосование за восстановление компенсационного плана Маска в размере 56 миллиардов долларов, от которого компания была вынуждена отказаться пятью месяцами ранее по решению суда штата Делавэр. Когда план был объявлен, публика восприняла его с энтузиазмом.

Маск вышел на сцену после того, как были зачитаны голоса акционеров, выразив свою благодарность словами: «Я просто хочу начать со слов: черт возьми! Я люблю вас, ребята." Несмотря на падение акций Tesla на 27% в этом году из-за снижения продаж и усиления конкуренции в Китае, Маск призвал инвесторов сосредоточиться на будущем потенциале автономного вождения, роботов и искусственного интеллекта.