Турция пытается защитить своих производителей автомобилей.

В 2023 году Турция ввела дополнительные тарифы на китайские электромобили и ввела несколько правил, касающихся технического и послепродажного обслуживания. Теперь страна вводит 40%-е пошлины на весь импорт китайских автомобилей, чтобы защитить местное производство. В официальном заявлении министерства торговли говорится, что огромные пошлины необходимы для защиты внутреннего производства и сокращения дефицита страны в размере 45,2 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом. Новый налог в размере 40% распространяется на обычные и гибридные легковые автомобили из Китая. Существует также минимальный налог в размере 7000 долларов США, если рассчитанный налог ниже.

Китай сталкивается с торговым давлением со всего мира, включая ЕС. Ожидается, что вскоре Европейская комиссия примет решение, следует ли ЕС вводить пошлины и против китайских автопроизводителей.

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Причина в том, что сектор сильно субсидируется китайским правительством, и в результате импортные китайские электромобили дешевле и постепенно вытесняют местное производство. С другой стороны, если западная компания хочет вести бизнес в Китае, она обязана сделать это путем создания совместного предприятия с местной китайской компанией. Это большое несоответствие в том, как ведется бизнес, например, в Китае и Европе, и, таким образом, создает несправедливые рыночные условия.