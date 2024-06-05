Google продолжает серию увольнений намеченных на 2024 год.

Google сократила по меньшей мере 100 рабочих мест в своем подразделении облачных вычислений – последний признак продолжающейся кадровой перестановки в гиганте высоких технологий.

Увольнения затронули различные должности в облачном подразделении, в том числе сотрудников отделов продаж, проектирования, эксплуатации, консалтинга и стратегии выхода на рынок, сообщает CNBC со ссылкой на внутренние сообщения.

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Некоторые из уволенных сотрудников недавно участвовали в подготовке к апрельской конференции Google Cloud Next, сообщает издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Представитель Google подтвердил сокращение в заявлении для The Post.

«Как мы уже говорили ранее, мы продолжаем развивать наш бизнес, чтобы удовлетворить приоритеты наших клиентов и открыть значительные возможности», — заявил представитель Google в своем заявлении. «Мы сохраняем приверженность инвестированию в области, которые имеют решающее значение для нашего бизнеса и обеспечивают наш долгосрочный успех».

С начала года технологический гигант провел серию небольших увольнений в своей бизнес-империи, направляя больше ресурсов на разработку передовых продуктов искусственного интеллекта. В апреле компания уволила около 200 рабочих, которые работали в ее «основной команде» инженеров, которая помогает создавать «техническую основу флагманских продуктов компании», согласно ее веб-сайту. Google также сократил несколько сотен рабочих мест в своем отделе продаж рекламы и более 1000 должностей в других подразделениях, включая команду по оборудованию, отвечающую за такие продукты, как Pixel и Fitbit.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи намекнул на дальнейшие усилия по затягиванию поясов в январской записке, когда он назвал «долгосрочную экономию затрат» целью компании на 2024 год.