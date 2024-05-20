Honda ускоряет реализацию стратегии развития электромобилей с амбициозными инвестициями в размере 61 миллиарда евро.

Honda обязуется ускорить свой переход на рынок электромобилей. Компания объявила о значительных инвестициях в размере 61 миллиарда евро к 2030 году для разработки ряда новых электрических моделей и укрепления своих позиций на быстрорастущем рынке электромобилей.

Honda стремится отвоевать свою долю рынка у лидеров рынка электромобилей, таких как Tesla и BYD . Удвоив инвестиции в электромобили, компания надеется достичь экономической эффективности своей продукции, сосредоточив внимание на небольших электромобилях и мотоциклах, а также на комплексной стратегии цепочки поставок для поддержки расширяющейся линейки электромобилей.

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Дорожная карта Honda по производству электромобилей включает семь новых электрических моделей по всему миру, от компактных автомобилей до более крупных автомобилей. Компания также нацелена на китайский рынок с десятью новыми электромобилями к 2027 году, стремясь к 100% продажам электромобилей в регионе к 2035 году.

Новая серия Honda 0, в частности концепция седана, призвана сыграть ключевую роль в стратегии компании по производству электромобилей. Ожидается, что представленный на выставке CES в январе седан станет флагманским электромобилем Honda, а модель будет очень похожа на концепт, который будет представлен в Северной Америке в 2026 году.

Для поддержки своих амбициозных целей в области электромобилей Honda создает надежную цепочку поставок, включая партнерство по производству литий-ионных аккумуляторов и собственное производство с GS Yuasa. Компания также хочет обеспечить безопасность материалов для аккумуляторов в Канаде, сократив свою зависимость от внешних поставщиков. Стратегические инициативы Honda направлены на снижение затрат на аккумуляторы и обеспечение стабильного снабжения растущего парка электромобилей.

К 2030 году Honda стремится к тому, чтобы на электромобили и электромобили на топливных элементах (FCEV) приходилось 40% мировых продаж автомобилей, а к 2040 году поставлена цель достичь 100%. Инвестиции в электромобили в размере 61 миллиарда евро являются важным поворотным моментом в история компании. Сосредоточив внимание на инновациях, устойчивом развитии и комплексной стратегии развития электромобилей, Honda имеет хорошие возможности вернуть утраченную позицию лидера автомобильной промышленности.