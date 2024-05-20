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Samsung высмеяла рекламу Apple «Crush» на iPad
Samsung снова преследует Apple, на этот раз из-за скандальной рекламы iPad.

Недавно Apple запустила новую рекламную кампанию для своей новой модели iPad Pro. В рекламе были изображены: музыкальные инструменты, книги, банки с красками и объективы фотоаппаратов, которые раздавливаются гидравлическим прессом перед появлением iPad Pro в конце ролика. По данным 9to5Google, цель новой кампании Apple «Crush» заключалась в том, чтобы подчеркнуть, как все эти инструменты идеально вписываются в сверхтонкий iPad Pro.

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Однако реклама не понравилась пользователям и вызвала споры в социальных сетях. По данным 9to5Google, для некоторых пользователей реклама показывала, как технологические компании относятся к художникам и творческим людям.

Теперь компания Samsung, которая, как известно, имеет технологическое соперничество с Apple, высмеяла их рекламу, представив новую рекламу Galaxy Tab S9 Ultra. В рекламе Samsung изображена женщина, которая, похоже, идет через последствия инцидента с гидравлическим прессом Apple и поднимает сломанную гитару. Galaxy Tab S9 Ultra с музыкальными нотами, отображаемыми на экране, ставится на мольберт, и женщина начинает бренчать, как сообщает 9to5Google.

Что ж, это еще не все, реклама завершалась текстом «Творчество не может быть подавлено», косвенно отражающим рекламу Apple. На X Samsung поделилась видео с подписью: «Мы никогда не сокрушим творчество UnCrush».

Однако, столкнувшись с критикой в социальных сетях, Apple уже принесла Ad Age публичные извинения, заявив, что они «не попали в цель». Вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мирен рассказал Ad Age: "Творчество заложено в нашей ДНК, и для нас невероятно важно разрабатывать продукты, которые расширяют возможности творческих людей во всем мире. Наша цель — всегда отмечать множество способов, с помощью которых пользователи выражают себя и воплощают свои идеи в жизнь с помощью iPad. В этом видео мы промахнулись. Мы сожалеем." 

Это не первый раз, когда Samsung высмеивает Apple. Ранее корейская технологическая компания высмеяла Apple за отсутствие раскладывающегося iPhone во время продвижения своего Galaxy Z Flip 4.

Кроме того, компания Samsung в одной из своих рекламных объявлений посоветовала пользователям iPhone перейти на смартфоны на базе Android, поскольку Apple всегда заставляет пользователей iPhone ждать появления новых функций.

 

#apple #samsung #ipad
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