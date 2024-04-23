По данным Reuters, Энди Стоун был осужден за «публичную защиту терроризма».

Российский военный суд вынес приговор пресс-секретарю Meta*. Энди Стоун заочно приговорен к шести годам тюремного заключения за «публичную защиту терроризма», сообщает Reuters. Сообщается, что адвокат Стоуна просил оправдательного приговора, и есть планы обжаловать приговор.

Через несколько месяцев после того, как российские власти объявили его в розыск и возбудили уголовное дело, Московский суд выдал ордер на арест для Стоуна по нескольким обвинениям, связанным с терроризмом. Ему вменялось «пропаганда террористической деятельности, публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма и публичные призывы к экстремистской деятельности».

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Эта мера последовала за тем, как российский следственный комитет начал расследование в отношении Meta* в марте 2022 года. Утверждалось, что Стоун подстрекал к экстремистской деятельности после снятия «запрета на призывы к насилию в отношении российских военных на своих платформах». Примерно в то время Стоун сказал, что Meta* «временно» разрешила некоторым постам, которые ранее были удалены за подстрекательство к насилию, оставаться на своих платформах, но отметил, что компания по-прежнему будет объявлять вне закона «правдоподобные призывы к насилию в отношении российских гражданских лиц».

В любом случае, маловероятно, что Стоун действительно проведет время за решеткой в России, если только ему не придется поехать в Россию или в страну, у которой есть договор об экстрадиции. Нередко человек бывает осужден (часто за преступления, связанные со шпионажем или хакерством) в другой стране, и им никогда не приходится сталкиваться с этими последствиями.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»