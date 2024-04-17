Чип, в первую очередь, предназначен для искусственного интеллекта.

Компания Samsung, крупнейший в мире производитель чипов памяти , представила свой самый быстрый чип LPDDR5X DRAM. Новый чип может достигать скорости передачи данных до 10,7 Гбит/с, что выше, чем у чипа LPDDR5X со скоростью 6,4 Гбит/с, выпущенного в 2021 году, и чипа DRAM LPDDR5X со скоростью 8,5 Гбит/с, представленного в 2022 году.

Новый чип DRAM LPDDR5X южнокорейской фирмы можно использовать в ноутбуках, смартфонах и планшетах. Он изготовлен с использованием 12-нм техпроцесса, который является достаточно продвинутым в сегменте памяти. Samsung также утверждает, что ее новый чип является самым компактным в сегменте LPDDR, что открывает путь для более компактных и тонких устройств. Новый чип обеспечивает на 25% более высокую производительность и на 30% большую емкость.

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Более того, утверждается, что новый чип оптимизирован для лучшего вывода результатов искусственного интеллекта. С ростом объемов обработки данных на компьютерах, ноутбуках, смартфонах и планшетах на устройствах таким устройствам требуется высокоскоростная и энергоэффективная память. Емкость нового чипа увеличена до 32 ГБ, что делает его оптимальным решением для искусственного интеллекта на устройстве. Эти чипы будут проверены во второй половине этого года, и к концу этого года они могут быть готовы для флагманских чипов.

Ён Чхоль Бэ, исполнительный вице-президент по планированию продуктов памяти в подразделении памяти компании Samsung Electronics, сказал: « Поскольку спрос на маломощную и высокопроизводительную память растет, ожидается, что LPDDR DRAM расширит сферу своих приложений с преимущественно мобильных устройств на другие области, которые традиционно требуют более высокая производительность и надежность, например, ПК, ускорители, серверы и автомобили. Samsung продолжит внедрять инновации и поставлять оптимизированные продукты для предстоящей эры искусственного интеллекта на устройствах посредством тесного сотрудничества с клиентами.»