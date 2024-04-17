iPhone 16 Pro получит 48-мегапиксельный сенсор в сочетании со сверхширокоугольным объективом.

Ожидается, что iPhone 16 Pro появится на рынках позднее в этом году вместе с базовыми моделями iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro Max. Эти телефоны станут преемниками линейки iPhone 15, которая дебютировала в сентябре 2023 года. Хотя Apple по-прежнему хранит молчание о своей следующей серии iPhone, несколько утечек о будущих моделях указывают на ключевые особенности телефонов. Предполагается, что они получат несколько обновлений по сравнению с линейкой iPhone 15. Последние слухи предполагают, что камеры модели iPhone 16 Pro, скорее всего, будут выпущены с новым защитным слоем.

Южнокорейский агрегатор новостей с именем пользователя «yeux1122» опубликовал (через MacRumours) в блоге Naver, что Apple тестирует новую технологию антибликового оптического покрытия, известную как атомно-слоевое осаждение (ALD). Ожидается, что покрытие уменьшит искажения изображения, такие как блики и двоение изображения, и позволит получать более качественные фотографии.

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В сообщении утверждалось, что технология тестируется на «модели Pro» iPhone следующего поколения, которая может относиться либо к моделям Pro, либо к моделям Pro Max, либо к обеим. В сообщении не упоминаются какие-либо другие подробности о предполагаемой антибликовой технологии. Ожидается, что линейка iPhone 16 будет иметь несколько улучшений камеры по сравнению с предшественником.

В недавней утечке аналитик Минг-Чи Куо предположил, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, что является значительным обновлением по сравнению с 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой предыдущей модели. Компания также, вероятно, представит телеобъектив с тетрапризмой для модели iPhone 16 Pro — функция, которая присутствует в модели iPhone 15 Pro Max.

Предполагается, что модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены батареями большего размера — 3355 мАч и 4676 мАч соответственно. Текущие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max оснащены аккумуляторами емкостью 3290 мАч и 4422 мАч соответственно. Сообщается, что компания также работает над уменьшением размера нижней панели будущих телефонов Pro.