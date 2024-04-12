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Hyper от GAC выпустит электромобили с запасом хода 1000 км в 2026 году
По словам GAC, в аккумуляторе используется 100-процентный твердотельный электролит.

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Hyper, входящая в состав китайского автомобильного гиганта GAC, подробно рассказала о своей технологии твердотельных аккумуляторов на специальном мероприятии сегодня. Бренд планирует выпустить электромобили с новой технологией и запасом хода более 1000 км к 2026 году.


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Твердотельные аккумуляторы менее склонны к перегреву, менее пожароопасны и лучше сохраняют свою емкость с течением времени. Что еще более важно, они имеют гораздо более высокую плотность энергии, что обеспечивает большую емкость при том же объеме и весе.

GAC утверждает, что плотность энергии ее батарей превышает 400 Втч/кг, что на 50% больше, чем у лучших на сегодняшний день жидких литий-ионных батарей. Итак, если мы возьмем в качестве примера Tesla Model 3 и ее батарею емкостью 82 кВтч, теоретически мы могли бы иметь батарею того же размера, но емкостью более 120 кВтч, что значительно увеличит запас хода автомобиля.

GAC по-прежнему сталкивается с проблемами на своем пути, поскольку ни один производитель до сих пор не разработал твердотельные батареи для массового производства. Но если компания уложится в сроки, электромобили ждет еще один гигантский скачок вперед. Другие китайские автопроизводители, такие как Nio и IM Motors, также активно идут по пути полупроводниковых технологий, поэтому есть надежда, что хотя бы некоторые из них доберутся до конечного пункта назначения.

#твердотельный аккумулятор #gac #hyper
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