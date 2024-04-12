В Белом доме решили установить единый универсальный стандарт времени для всех небесных тел, включая Луну.

OSTP предоставил НАСА и другим правительственным организациям мандат на совместную работу над созданием к концу 2026 года стратегии внедрения координированного лунного времени (LTC). Этот шаг имеет решающее значение из-за изменений гравитационной силы и других элементов, влияющих на восприятие времени в планетных системах, особенно с учетом лунных миссий по поддержанию согласованности времени.

Руководитель НАСА по космической связи и навигации Кевин Коггинс подчеркивает необходимость LTC для лунных космических кораблей и спутников, указывая, что Земля и Луна по-разному воспринимают время. Более того, руководитель OSTP Арати Прабхакар также подчеркивает необходимость единой системы лунного времени.

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Кроме того, LTC еще более необходим, учитывая миссию НАСА «Артемида», которая намерена отправить людей обратно на Луну и построить лунную базу. Стандартное время необходимо для безопасной передачи данных, скоординированной связи и точного картографирования, поскольку в миссиях по исследованию Луны участвует множество стран и предприятий.

Запланированный стандарт LTC, точность которого зависит от атомных часов, сопоставим со Всемирным координированным временем (UTC), используемым на Земле. Чтобы поддерживать точное время в лунной среде, возможно, придется разместить атомные часы на поверхности Луны. LTC будет иметь важное значение для управления логистикой лунной торговли и координации операций по мере приближения коммерческой деятельности к Луне.



