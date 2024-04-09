В пользовательском интерфейсе Samsung One UI много скрытых функций.

Пользовательский интерфейс Samsung One UI полон функций, и это одна из причин, почему многие энтузиасты любят использовать телефоны и планшеты Galaxy. В дополнение к этим функциям Samsung скрывает некоторые из них от своих пользователей, и одна такая функция была обнаружена в стандартном приложении компании «Мои файлы».

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Выяснилось, что в последней версии ( 15.0.04.5 ) приложения «Мои файлы» есть скрытое меню под названием MyFiles Labs. В этом разделе вы можете найти параметр «Опция окончательного удаления». Его активация включает дополнительную опцию во всплывающем меню при удалении файлов с помощью приложения «Мои файлы». Когда вы его выберете, файл будет безвозвратно удален с вашего телефона, и вам не придется переходить в раздел «Корзина», чтобы удалить его навсегда.

Чтобы активировать раздел MyFiles Labs, откройте приложение «Мои файлы» на своем устройстве Galaxy, перейдите в «Настройки » - « О моих файлах» и несколько раз нажмите на текст «Мои файлы» , пока не появится диалоговое окно с сообщением «MyFiles Labs включено». После включения вы можете вернуться в «Настройки » - MyFiles Labs и включить переключатель «Опция окончательного удаления».

Помните, что эта функция доступна только в версии 15.0.04.5 «Моих файлов». Он должен быть доступен в Galaxy Store, но если его нет, вы можете скачать его из APKMirror или других безопасных источников. Если вы не хотите загружать APK-файл из неофициальных источников, вам придется подождать несколько дней, пока новая версия приложения появится в Galaxy Store.