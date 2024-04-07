Samsung наращивает свое присутствие в США сокращая логистику к конечному потребителю.

Samsung Electronics удваивает свои инвестиции в США в производство и упаковку передовых полупроводниковых чипов. Согласно сообщению The Wall Street Journal, Samsung решила увеличить свои инвестиции до колоссальных 44 миллиардов долларов. Это 22 миллиарда долларов сверх того, что компания уже инвестировала.

Южнокорейский технологический гигант построит еще один завод по производству полупроводниковых чипов, завод по производству чипов и центр исследований и разработок чипов в Техасе, США. Первый завод по производству чипов компании, строительство которого началось в 2021 году, расположен в Тейлоре, штат Техас. Он еще не начал свою деятельность, но ожидается, что производство важнейших логических микросхем на нем начнется позднее в этом году. Новый завод по производству чипов и участок по упаковке чипов также будут расположены рядом с существующим заводом по производству чипов.

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Правительство США планирует выделить Samsung Electronics еще 6 миллиардов долларов в рамках Закона США о чипах. Это помимо того, что федеральное правительство уже предложило южнокорейской фирме в качестве налоговых льгот. Компания не раскрыла, какой технологический узел или тип чипов будет производиться на ее новом заводе по производству микросхем.

После эскалации геополитической напряженности в отношениях с Китаем США запретили экспорт передовых полупроводниковых чипов, а также технологий проектирования и производства чипов для продажи китайским фирмам, таким как Huawei. Вместо этого он пытается уменьшить свою зависимость от китайских поставщиков микросхем и заманивает гигантов производства микросхем построить свои заводы по производству микросхем в США.