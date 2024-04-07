По сути это будет полностью автономное такси без водителя.

Что бы вы ни говорили, но, несмотря на отсутствие маркетинговых и PR-команд, Tesla войдет в историю как самая обсуждаемая компания за всю историю. Не проходит и дня без ссор в Интернете по поводу будущей Tesla, ее продуктов и откровенных высказываний генерального директора. В пятницу агентство Reuters заявило, что компания отказалась от своего долгожданного электромобиля стоимостью менее 25 000 долларов, но Илон Маск, совершенно неожиданно, объявил об открытии Robotaxi.

Увлечение Илона Маска автономными транспортными средствами ни для кого не секрет. В течение многих лет генеральный директор Tesla рекламировал беспилотные автомобили как транспорт будущего. Тем не менее, хотя автомобили Tesla оснащены впечатляющими технологиями помощи водителю, полностью автономные автомобили остаются недостижимыми. Но это может скоро измениться. И да, мы слышали это много раз раньше, но если судить по недавнему FSD v12, на горизонте нас ждут большие перемены.

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В неожиданном заявлении Маск обратился к X, чтобы сообщить, что Tesla представит свое новое «Robotaxi» 8 августа. Подробностей было мало, но пост вызвал шквал обсуждений. Некоторые подвергают сомнению целесообразность создания специализированного роботакси в ближайшем будущем, в то время как другие считают, что это потенциально изменит правила игры в транспортной отрасли.

Ясно одно: это открытие знаменует собой поворотный момент в амбициях Tesla по автономному вождению. Маск уже много лет намекал о разработке автомобиля, специально предназначенного для беспилотного управления. Этот автомобиль позволит избежать сложностей, связанных с модернизацией существующих моделей с возможностью полного беспилотного вождения.

У такого изменения стратегии есть свои скептики, особенно среди владельцев Tesla, которые заплатили тысячи долларов за надстройку «Полное самостоятельное вождение» (FSD), полагая, что их автомобили в конечном итоге станут полностью автономными. Это открытие станет решающим индикатором того, намерена ли Tesla выполнить это обещание или отдать приоритет новому оборудованию роботакси.

Система FSD, хотя и впечатляет, все же требует активного контроля со стороны водителя. На сайте Tesla прямо указано, что в настоящее время она не обеспечивает полную автономию. Компания не одинока в сфере автономного вождения: ее конкуренты, такие как Waymo и Cruise, активно продвигают услуги по вызову беспилотных автомобилей. Однако эти компании также столкнулись с неудачами и расследованиями, связанными с инцидентами с беспилотным вождением.

Tesla не новичок в амбициозных сроках и срыве сроков. В 2019 году Маск предсказал, что роботакси будут ездить по улицам к 2020 году. Но поскольку до предстоящей презентации осталось менее четырех месяцев, проект Robotaxi, возможно, наконец-то будет готов к своему публичному дебюту.

Помимо последствий для отрасли, Роботакси поднимает более широкие вопросы о будущем владения автомобилем. Маск давно предполагал, что владельцы автопарков Tesla смогут автономно использовать транспортные средства для совместного использования, получая доход, даже когда автомобиль не используется. Эта концепция бросает вызов традиционным представлениям о владении автомобилем и может существенно изменить транспортную ситуацию. Это произойдет в одночасье? Абсолютно нет, но в то же время не пройдут десятилетия, прежде чем автономные такси станут нормой.