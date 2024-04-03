Согласно отчету, чат-бот Microsoft с искусственным интеллектом для игровой консоли получил название Xbox Support Virtual Agent.

Согласно отчету, Microsoft может внедрить чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) на свою платформу Xbox. Сообщается, что технологический гигант работает над разработкой инструмента, который может помочь в автоматизации задач поддержки компании. Сообщаемое развитие согласуется с недавними успехами компании в обеспечении более глубокой интеграции искусственного интеллекта в ее продукты. Примечательно, что Microsoft недавно представила свои первые компьютеры с искусственным интеллектом — Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, которые оснащены специальной клавишей Copilot для легкого доступа к инструменту.

Согласно отчету The Verge, производитель Windows теперь пытается добавить функции искусственного интеллекта в свою игровую платформу. Ссылаясь на неназванные источники, знакомые с разработчиком, издание сообщает, что тестируемый чат-бот с искусственным интеллектом способен обрабатывать запросы, связанные с поддержкой, и отвечать на них. Модель искусственного интеллекта, скорее всего, обучена на основе документов поддержки Xbox. Он может не только помочь пользователям с широким спектром проблем по устранению неполадок, проблем с оборудованием или самой учетной записью, но также обрабатывать возврат средств за игру.

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Сообщается, что чат-бот получил название « Виртуальный агент поддержки Xbox» , и в настоящее время это всего лишь прототип. Тем не менее, сообщается, что он открыт для более широкого круга тестировщиков, что подчеркивает, что вскоре он может быть представлен широкой публике. Microsoft подтвердила разработку в заявлении, данном The Verge.

Хотя чат-бот службы поддержки клиентов на самом деле не продвигает инновации, когда дело касается искусственного интеллекта, в отчете подчеркивается, что это может стать началом более масштабных планов Microsoft по более широкой интеграции технологии в экосистему Xbox. В будущем функции ИИ также могут быть добавлены к созданию игрового контента, игровым операциям, а также к созданным ИИ изображениям и ресурсам для игр. Примечательно, что компания уже работает над разработкой неигровых персонажей (NPC) на базе искусственного интеллекта.