Ранее ожидалось, что первый складной телефон Apple дебютирует в четвертом квартале 2026 года.

Apple выпустила Vision Pro в прошлом месяце, и технологический гигант из Купертино, похоже, переключил свое внимание на разработку складных смартфонов после того, как его первая гарнитура смешанной реальности поступила в продажу в США. В новом отчете о цепочке поставок из Кореи утверждается, что запуск первого складного iPhone от Apple, о котором давно ходили слухи, перенесен на 2027 год. Это подтверждает недавние утечки, которые также предполагают аналогичные сроки. Сообщается, что некоторые инженеры, ранее работавшие над Vision Pro, были переведены на работу над проектом складного iPhone или iPad.

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В отчете корейского издания AlphaBiz со ссылкой на руководителя компании, знакомого с этим вопросом, говорится, что запуск складного iPhone перенесен с четвертого квартала 2026 года на первый квартал 2027 года. Ранее издание утверждало, что складной iPhone дебютирует в конец 2026 года. Сообщается, что сроки запуска были перенесены после рассмотрения подготовки к поставке различных товаров, включая поставку складных дисплеев.

Кроме того, в отчете отмечается, что основные производители компонентов, такие как поставщики дисплеев, как ожидается, будут действовать в соответствии с первоначальным графиком компании, несмотря на задержку. Предполагается, что Apple подверглась внутренней кадровой корректировке. Компания якобы отправила сотрудников, которые работали в Vision Pro, на работы над складными устройствами.

Считается, что Apple находится на ранних стадиях разработки прототипов как минимум двух складных моделей iPhone в форме раскладушки. Сообщается, что они не входят в планы массового производства компании на 2024 или 2025 год. Говорят, что первый складной телефон бренда будет оснащен 6-дюймовым внешним дисплеем и 8-дюймовым основным дисплеем. Сообщается, что компания обсуждает заказы на поставку с LG Display (LGD) и Samsung Display (SDC). Производитель iPhone активно подавал заявки на патенты, связанные со складными дисплеями.