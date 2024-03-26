Xiaomi Civi 4 Pro за первые 10 минут продаж получила на 200% больше заказов по сравнению с первым днем продаж Civi 3.

Xiaomi выпустила Civi 4 Pro как первый телефон с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и камерами под брендом Leica. Этот телефон представляет собой огромный шаг вперед по сравнению со своими предшественниками среднего класса и пользуется огромным успехом среди поклонников в Китае.

Компания сообщила, что за первые 10 минут распродажи она поставила на 200% больше устройств по сравнению с первым днем продаж Civi 3.

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Civi 4 Pro поставляется с 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем со стеклом Gorilla Glass Victus 2 и двумя фронтальными камерами по 32 МП за вырезом в форме таблетки. Тройная камера на задней панели: основная 50 МП + портретная 50 МП с 2-кратным оптическим зумом + сверхширокоугольная 12 МП – все это очень мощные опции для устройства премиум-класса.

Civi 4 Pro выпущен с тремя комбинациями памяти и не менее чем семью вариантами цвета. Стартовая цена составляла 415 долларов США, но пока неизвестно, выйдет ли телефон за пределы Китая, с названием Lite или без него.