Галактика LEDA 4216 находится на расстоянии 52 миллионов световых лет от нас.

Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал захватывающий снимок LEDA 42160. Это галактика в созвездии Девы, находящаяся на расстоянии около 52 миллионов световых лет от нас. Давление межгалактического газа оказывает необычайное воздействие на эту карликовую галактику, порождая звезды в атмосфере скопления Девы.

На эволюцию галактик сильно влияет сопротивление газа и пыли в космосе. И создание новых объектов в LEDA 42160 зависит от этого давления. Оно может сжимать газ внутри галактики, ускоряя звездообразование, но оно также может истощить галактику из звездообразующего материала, что препятствует рождению новых звезд.

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Наблюдение за LEDA 42160 является частью широкого исследования карликовых галактик в крупномасштабных скоплениях галактик, включая скопление Девы, которое подвергается разрушению напорным давлением. Сделав это, астрономы намерены выяснить, вызывается ли звездообразование встречным сопротивлением газа и пыли, как это происходит в более массивных галактиках.

В частности, имеются убедительные доказательства наличия потенциальных областей звездообразования, которые могут быть инициированы в результате отрыва от давления плунжера в нижней правой части LEDA 42160, на что указывают заметные ослепительные пятна. Ученые хотят разгадать механизмы, которые сформировали отличительные особенности этой галактики, с помощью более детального анализа данных Хаббла.





Анализ LEDA 42160, проведенный Хабблом, имеет решающее значение для нашего понимания связи между давлением набегания и эволюцией галактики. Астрономы приближаются к пониманию важных космических процессов, которые управляют Вселенной, разгадывая механизмы звездообразования, такие как LEDA 42160.