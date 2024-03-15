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Asus Zenfone 11 Ultra был представлен на этой неделе и, как ожидается, поступит в продажу в ближайшие недели. С запуском Zenfone 11 Ultra Asus, похоже, покончила с компактными телефонами, а прозвище Ultra делает его похожим на Samsung и Apple Pro Max.
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Новый телефон серии Zenfone доступен в четырех цветах и оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen. Он оснащен дисплеем AMOLED и может похвастаться различными встроенными функциями искусственного интеллекта для создания списка тенденций. Смартфон с двумя SIM-картами (Nano) работает под управлением Android 14 и оснащен большим 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED LTPO с разрешением Full HD+ и соотношением экрана к корпусу 94%, максимальной яркостью 2500 нит и частотой обновления 144 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.
Телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 SoC, который сочетается с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Он включает в себя такие возможности искусственного интеллекта, как транскрипт искусственного интеллекта в реальном времени, новый инструмент поиска на основе искусственного интеллекта, живой языковой перевод и шумоподавление.
Asus предлагает тройную заднюю камеру с искусственным интеллектом, которая включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX890 с диагональю 1/1,56 дюйма и шестиосевой стабилизацией подвеса, а также сверхширокоугольную камеру на 13 мегапикселей с полем обзора 120 градусов. в качестве телеобъектива на 32 МП с оптической стабилизацией изображения и 3-кратным оптическим зумом.
Телефон предлагает 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth, GPS/A-GPS, аудиоразъем 3,5 мм и порт USB Type-C для подключения. Он защищен от пыли и воды, имеет класс IP68.
Устройство оснащено аккумулятором 5500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт, которая обещает полную зарядку менее чем за 40 минут. Цена Asus Zenfone 11 Ultra с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти составляет €999. Цена модели с 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти составляет €1099.