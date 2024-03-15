Asus уже долгое время уделяет особое внимание компактным телефонам, но выпуск модели Ultra предполагает, что дни телефонов небольшого размера прошли.

Asus Zenfone 11 Ultra был представлен на этой неделе и, как ожидается, поступит в продажу в ближайшие недели. С запуском Zenfone 11 Ultra Asus, похоже, покончила с компактными телефонами, а прозвище Ultra делает его похожим на Samsung и Apple Pro Max.

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Новый телефон серии Zenfone доступен в четырех цветах и оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen. Он оснащен дисплеем AMOLED и может похвастаться различными встроенными функциями искусственного интеллекта для создания списка тенденций. Смартфон с двумя SIM-картами (Nano) работает под управлением Android 14 и оснащен большим 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED LTPO с разрешением Full HD+ и соотношением экрана к корпусу 94%, максимальной яркостью 2500 нит и частотой обновления 144 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 SoC, который сочетается с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Он включает в себя такие возможности искусственного интеллекта, как транскрипт искусственного интеллекта в реальном времени, новый инструмент поиска на основе искусственного интеллекта, живой языковой перевод и шумоподавление.

Asus предлагает тройную заднюю камеру с искусственным интеллектом, которая включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX890 с диагональю 1/1,56 дюйма и шестиосевой стабилизацией подвеса, а также сверхширокоугольную камеру на 13 мегапикселей с полем обзора 120 градусов. в качестве телеобъектива на 32 МП с оптической стабилизацией изображения и 3-кратным оптическим зумом.

Телефон предлагает 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth, GPS/A-GPS, аудиоразъем 3,5 мм и порт USB Type-C для подключения. Он защищен от пыли и воды, имеет класс IP68.

Устройство оснащено аккумулятором 5500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт, которая обещает полную зарядку менее чем за 40 минут. Цена Asus Zenfone 11 Ultra с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти составляет €999. Цена модели с 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти составляет €1099.