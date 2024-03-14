Xiaomi 14 Lite может быть оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SoC.

Xiaomi 14 Lite может скоро появиться в Индии. Сообщается, что эта модель присоединится к телефонам Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra, которые были представлены в стране ранее в этом месяце. Ожидается, что Xiaomi 14 Lite станет преемником Xiaomi 13 Lite. Однако предыдущая модель не была запущена в продажу в Индии. Последним смартфоном с названием Lite, который компания представила в Индии, был Mi 11 Lite в 2021 году. Однако, как сообщается, на индийском сайте сертификации был замечен новый телефон Xiaomi, и, как сообщается, это Xiaomi 14 Lite.

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В отчете MySmartPrice утверждается, что новый смартфон Xiaomi с номером модели 24053PY09I был замечен на сайте сертификации BIS. Эта модель может появиться в стране под названием Xiaomi 14 Lite. В отчете добавлено, что это может быть переименованная версия другого предполагаемого телефона — Xiaomi Civi 4.

Ожидается, что Xiaomi Civi 4, пришедший на смену Xiomi Civi 3, скоро появится в Китае. Недавно он был замечен на сайте сертификации MIIT под номером модели 24053PY09C. Поскольку модели Civi во всем мире переименованы в варианты Lite, Xiaomi Civi 4, скорее всего, может быть выпущен за пределами Китая с небольшими изменениями, как Xiaomi 14 Lite.

Сообщается, что Civi 4 от Xiaomi будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SoC и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Предполагается, что телефон будет оснащен OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также системой камер, настроенной Leica. Xiaomi 14 Lite, обновленная версия Civi 4, скорее всего, будет выпущена с аналогичными характеристиками.

Примечательно, что Xiaomi Civi 3 оснащен процессором MediaTek Dimensity 8200 5G SoC, аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем Full-HD+ с частотой 120 Гц, 50-мегапиксельной тройной задней камерой и двойной 32-мегапиксельной фронтальнjq камерой.