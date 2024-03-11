В настоящее время Digit тестируется как способ избавить работников от сложных повторяющихся задач, а не освобождать их от работы, сообщает Amazon.

Высокие, способные и внешне напоминающие насекомых, серия роботов Digit теперь перемещается по складам в научно-исследовательском центре Amazon. Пробный запуск — это первый шаг к использованию ботов для автоматизации повторяющихся складских процессов.

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Роботы были предоставлены для программы испытаний Agility Robotics, технологической компанией, поддерживаемой Amazon, чьим флагманским продуктом является гуманоидный робот Digit. Робот ростом 175 см имеет ноги, похожие на кузнечика, которые компания называет «задними ногами», которые позволяют ему приседать, чтобы подбирать предметы с пола и поднимать их почти на шесть футов в высоту. Digit может поднимать пакеты весом до 16 кг, ходить практически во всех направлениях, преодолевать лестницы и неровности местности и даже ходить, присев на корточки.

Amazon, которая утверждает, что сейчас на ней работает более 750 000 роботов, указывает, что Digit призвана не отнимать рабочие места, а, скорее, «работать совместно с сотрудниками». Компания заявляет, что ботам будет поручен повторяющийся процесс переработки пустых пакетов, в которых больше нет запасов.

Это не первое вторжение Digit в рабочий мир. В 2019 году в партнерстве с Ford была опробована более жуткая, безголовая версия бота для автономной доставки посылок на дом. И только в прошлом году Digit начала свою работу на складе, который занимается поставкой товаров для бренда женской одежды Spanx.

Digit также не является первым роботом-гуманоидом, приступившим к работе в реальном мире. В начале этого года было объявлено, что робототехническая компания Fig будет поставлять своих изящных металлических гуманоидных ботов на завод BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, где они будут обучены поэтапному развертыванию.

Несмотря на то, что Digit, безусловно, впечатляет всеми своими способностями приседать, ходить задом наперед и поднимать ноги, с точки зрения мелкой моторики он все еще остается в некоторой степени рудиментарным роботом. Ситуация может измениться раньше, чем многие думают, судя по другому боту, о котором мы сообщали в прошлом месяце, от компании Sanctuary AI. Хотя этот бот не может ходить, у него есть удивительно быстрые и умелые руки с гидравлическим приводом, так что вы можете себе представить, что трансформация этой технологии с помощью моторики Digit или других ботов от таких компаний, как Boston Dynamics, не за горами.

Однако на данный момент Agility Robotics вполне уверена, что Digit может принести пользу работникам как таковая, о чем свидетельствует строительство объекта площадью 6 500 кв.м в Салеме, штат Орегон. Сообщается, что предприятие, известное как завод «RoboFab», будет иметь мощность для производства более 10 000 роботов Digit в год.

Вы можете посмотреть, как Digit работает в научно-исследовательском центре Amazon к югу от Сиэтла, штат Вашингтон, и услышать мнение коммерческого директора Agility Robotics Рича Бхоуна в следующем видео.



