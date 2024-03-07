Технически ИИ — это просто набор математических вычислений и данных.

Сэм Альтман, глава OpenAI, в беседе с The Advocate затронул тему распространенных заблуждений об ИИ. Он отметил, что некоторые люди склонны воспринимать ИИ как "существо", подобное тем, что встречаются в научно-фантастических фильмах, другие же видят в нем лишь "инструмент". Альтман же придерживается мнения, что ИИ правильнее рассматривать именно как инструмент, ярким примером которого служит ChatGPT от OpenAI.

Альтман не отрицает потенциальные риски, связанные с использованием ИИ-инструментов. Однако он подчеркивает, что это принципиально отличает ИИ от представления о нем как о живом существе. По его мнению, ИИ-инструменты способны помочь людям творить великие дела и создавать нечто новое.

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Вместе с тем, позиция Альтмана относительно того, является ли ИИ инструментом или существом, не лишена неоднозначности. С одной стороны, он позиционирует ChatGPT как инструмент, но с другой, допускает, что другие проекты OpenAI также могут рассматриваться в этой же категории.

На сегодняшний день ИИ, с технической точки зрения, представляет собой не более чем набор математических вычислений и данных, нежели живое существо, подобное человеку. Однако, предложенная Альтманом концепция ИИ как инструмента, позволяет по-новому взглянуть на эту тему, особенно в свете растущих опасений по поводу вытеснения людей ИИ на рынке труда.

Рассматривая ИИ как инструмент, мы можем предположить его способность к взаимодействию с людьми, а не к их замене. Это, в свою очередь, способно нивелировать страхи, связанные с потерей рабочих мест.

Развитие ИИ, на примере ChatGPT от OpenAI, размывает границы между инструментом и существом. ChatGPT имитирует человеческое общение, что приводит к формированию парасоциальных отношений с пользователями.

Достижения в области ИИ могут привести к созданию автономных "агентов", способных действовать самостоятельно. Это бросает вызов традиционным определениям инструментов.

Характеристика ИИ, данная Альтманом, отражает меняющееся понимание его роли в обществе. Восприятие ИИ как инструмента или существа зависит от его применения и контекста.