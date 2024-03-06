Победа Дональда Трампа на праймериз во вторник устраняет любые сохраняющиеся сомнения в том, что Республиканская партия, долгое время определявшаяся верностью мировоззрению Рональда Рейгана, превратилась в партию, в которой исключительно доминирует партия Трампа.

Победа Дональда Трампа на праймериз во вторник устраняет любые сохраняющиеся сомнения в том, что Республиканская партия, долгое время определявшаяся верностью мировоззрению Рональда Рейгана, превратилась в партию, в которой исключительно доминирует партия Трампа.

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«Когда партия выдвигает кого-то три раза подряд, это не случайность или несчастный случай — это потому, что партия принадлежит ему», — сказал Алекс Конант, республиканский стратег и ветеран президентской кампании Марко Рубио в 2016 году.

На протяжении десятилетий политики-республиканцы добросовестно придерживались платформы, которую Рейган установил во время своих выборов в 1980 году: так называемого трехногого табурета ястребиной внешней политики, экономики свободного рынка и социального консерватизма.

Трамп бросил вызов этой ортодоксальности, когда он начал свою первую президентскую кампанию в 2015 году, отстаивая тарифы на импорт (особенно из Китая), жесткие иммиграционные ограничения и изоляционистскую внешнюю политику. Он преуменьшил значение острых социальных проблем, таких как аборты и однополые браки, и защитил Medicare и Social Security, программы льгот, которые поколения консервативных республиканцев стремились сократить. Хотя многие республиканцы поначалу сопротивлялись Трампу, встревоженные бесчисленными противоречиями, которые он вызвал своими заявлениями о расе, поле, религии и национальности, его обращение к рядовым членам партии и недовольным избирателям было мощным. Это принесло ему номинацию и одержанную с небольшим перевесом победу над Хиллари Клинтон.

Как показывают результаты вторника, давление Трампа на лояльность республиканцев сохраняется, несмотря на два импичмента, поражение партии на выборах в Конгресс и его поражение от рук Джо Байдена в 2020 году.

«В 2016 году Трамп начал враждебный захват Республиканской партии», — сказал Стив Бэннон, который в том году был главным стратегом предвыборной кампании Трампа. «Это поглощение теперь завершено».

Социологи-республиканцы отмечают, что многие позиции Трампа теперь отражаются во взглядах основных избирателей партии, в том числе по вопросам, которые были центральными для Республиканской партии эпохи Рейгана, таким как: противостояние России, проецирование силы США в мире и свободная торговля.

«Самое большое изменение, которое я наблюдаю в наших цифрах, заключается в том, что Трамп подтолкнул партию в более изоляционистском направлении как во внешней политике, так и в торговой перспективе», — сказал Джим Хобарт, партнер Public Opinion Strategies, республиканской компании, занимающейся опросами общественного мнения.