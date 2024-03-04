Летающий автомобиль Alef, «Модель А», в 2023 году получил сертификат Федерального управления гражданской авиации. Первое производство планируется начать в 2025 году.

Компания Alef Aeronautics со штаб-квартирой в Калифорнии недавно представила свой новаторский летающий автомобиль, дебютировав на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Это нововведение знаменует собой значительный шаг вперед в технологиях личного транспорта. Alef усердно работает над своим проектом летающего автомобиля с 2015 года, преследуя амбициозную цель — создать транспортные средства, способные как к вертикальному взлету и посадке, так и к обычному вождению по дороге.

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Летающий автомобиль Alef, получивший название «Модель А», в 2023 году получил новаторский сертификат Федерального управления гражданской авиации (FAA), что сделало его первым в своем роде, получившим такое признание. Константин Кислый, технический директор Alef Aeronautics, описал этот автомобиль как аналог летающих автомобилей, часто изображаемых в научной фантастике, сочетающий в себе функции вождения и полета для оптимизации эффективности и обхода пробок на дорогах.

«Это действительно летающая машина, подобная той, которую вы видели в научной фантастике», — говорит Константин Кислый.

Прототипы Alef вмещают по два пассажира каждый, причем лидером является «Модель А». Компания стремится к дальности полета и вождения в 320 километров. Первоначальное производство, которое планируется начать к концу 2025 года, рассчитано на дальность полета примерно 170 километров для двух пассажиров. Транспортное средство работает на электрической силовой установке с восемью двигателями и батареями LiPo, хотя Alef по-прежнему открыт для использования альтернативных источников энергии, таких как водородные элементы.

«У него восемь двигателей, электрическая силовая установка. Мы используем LiPo (литий-полимерные) батареи, доступные на рынке, поэтому идея состоит в том, чтобы как можно быстрее выйти на рынок. Мы не особо зациклены на конкретной силовой установке, поэтому можем использовать, например, водород. Водородные элементы — да, определенно», — говорит Кислый.

При стартовой цене около 300 000 долларов летающий автомобиль Алефа нацелен на снижение стоимости, сравнимое со стандартными седанами, за счет массового производства. Компания уже получила около 3000 предварительных заказов, что свидетельствует о значительном интересе и потенциальном рыночном спросе.

Летающий автомобиль Алефа представляет собой передовую технологию в области электрической авиации и может похвастаться возможностями вертикального взлета и посадки, а также возможностями движения по дорогам. Его инновационный дизайн включает в себя кузов с сетчатым верхом и просторными помещениями для пассажиров, что сводит к минимуму пробки в городах и предлагает более быстрые и доступные варианты путешествий.

«Мы занимаемся решением транспортных проблем. Это большой вызов для городов, для человечества. И это то, что мы делаем. Мы думаем об использовании воздушного пространства. Так что можно уйти под землю. Вы можете делать что-то на земле. Поэтому мы идем над землей», — добавил Кислый.

Кислый подчеркнул приверженность Alef решению проблем дорожного движения за счет использования воздушного пространства, предложив альтернативу наземному транспорту. Видение компании распространяется на разработку воздушных такси, производство которых запланировано на конец 2025 года, в зависимости от изменений в нормативных актах, разрешающих их эксплуатацию.

Хотя Alef входит в число нескольких компаний по всему миру, работающих над прототипами воздушных автомобилей и аэротакси, ее предложение отличается как одно из самых эстетически приятных и технологически продвинутых доступных вариантов. По мере того, как Alef продвигается к производству, растут ожидания того преобразующего воздействия, которое его летающие автомобили могут оказать на мобильность людей и городскую инфраструктуру.