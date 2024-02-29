Программное обеспечение заправок самообслуживания не может обработать дату 29 февраля.

Заправочные станции Новой Зеландии сообщили в четверг о перебоях в работе заправочных станций самообслуживания по всей стране, по-видимому, потому, что их программное обеспечение не может обработать дату 29 февраля. Поставщики топлива Z Energy, Allied Petroleum и Gull заявили, что автоматические насосы отключены по всей стране, в результате чего только укомплектованные станции могут обрабатывать платежи.

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«Мы думаем, что это неспособность платежного программного обеспечения справиться с високосным годом», — сказал представитель Gull Жюльен Лейс. «Мы так понимаем, но мы ждем подтверждения от нашего поставщика технологий».

Новая Зеландия является одной из первых стран в мире, которая приветствует этот день и, следовательно, переживает 29 февраля, дополнительный день, добавляемый каждые четыре года, чтобы учесть, что Земле требуется немного больше, чем 365 дней, чтобы вращаться вокруг Солнца.

«Нам известно о проблеме с нашей сторонней платежной системой, которая сегодня затрагивает компании по всей Новой Зеландии, включая Z Energy», — говорится в заявлении Z на своем веб-сайте. «Мы тесно сотрудничаем с нашим сторонним поставщиком платежей, чтобы решить эту проблему как можно быстрее».