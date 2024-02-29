В прошлом году EA уволила около 6% своей рабочей силы.

Electronic Arts сократит 5% своей рабочей силы в рамках плана реструктуризации, который также включает сокращение недвижимости, сообщила компания в среду, поскольку индустрия видеоигр изо всех сил пытается расти на фоне высоких процентных ставок.

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Компания, которая производит такие игры, как Star Wars Jedi: Survivor, рассчитывает понести расходы в размере от $125 до $165 миллионов, связанные с этим переездом.

Sony, Microsoft и Riot Games также уволили тысячи сотрудников в последние месяцы из-за медленного восстановления игрового рынка на фоне высоких ставок по займам.

«Хотя это повлияет не на каждую команду, это самая сложная часть этих изменений, и мы тщательно рассмотрели все варианты, чтобы попытаться ограничить влияние на наши команды», — заявил генеральный директор Эндрю Уилсон в письме сотрудникам.

По данным компании, из этих расходов около $50–65 млн будут связаны с сокращением офисных площадей, а $40–55 млн — с выходными пособиями и другими расходами, связанными с сотрудниками.

Ожидается, что действия, связанные с планом, в основном будут завершены к 31 декабря.

По данным регулирующих органов, по состоянию на 31 марта прошлого года в компании работало около 13 400 человек, из которых 65% находились за рубежом.

EA прогнозировала количество заказов в четвертом квартале ниже январских оценок.

В прошлом году EA уволила около 6% своей рабочей силы и сократила офисные площади, понеся соответствующие расходы на сумму до $200 миллионов.